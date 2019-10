Ascolti Tv Auditel: Partenza flop per Daria Bignardi. Solo 1.3% per l'Assedio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 16 ottobre 2019 in prima serata vedono, oltre al clamoroso flop di Rai1 che sprofonda al 7% di share, battuta da Rai2, perfino da Rai3, sfiorata da Rete4 e quasi triplicata da Canale 5, anche il ritorno di Daria Bignardi in prime time con la sua nuova trasmissione L’Assedio in onda sul Nove.

Reduce dalla direzione di Rai3, la Bignardi non compariva in video da tempo e la lontananza dal piccolo schermo pare non aver giovato alla sua popolarità. Lo dimostra il risultato ottenuto dalla prima puntata del suo nuovo programma che non è andata oltre i 281.000 spettatori con l’1.3% di share (L’Assedio Finale 178.000 – 1.4%).

Lontani appaiono dunque gli ascolti delle Invasioni Barbariche. Riuscirà la sempre brava Bignardi a risollevare le sorti della sua nuova trasmissione? Considerando che Maurizio Crozza il venerdì sera raggiunge vette del 5% arrivando spesso sul podio dei più visti in prime time, c'è senz'altro margine per migliorare anche su una rete meno popolare rispetto a La7. Noi facciamo il tifo per Daria.