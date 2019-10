Ascolti Tv, Vespa fa il record storico con Renzi-Salvini al 25%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 15 ottobre 2019 hanno visto, oltre alla partita in prima serata fra Liechtenstein e Italia valevole per le Qualificazioni al Campionato Europeo 2020, vinta dalla nazionale per 5 reti a 0, segnate da Bernardeschi, Belotti (due), Romagnoli ed El Shaarawy, un altro match è andato in onda subito dopo il calcio con l'attesissimo duello tra Matteo Renzi e Matteo Salvini a Porta a Porta, nello studio di Bruno Vespa su Rai1. Fra gli altri programmi della serata, #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, DiMartedì presentato da Giovanni Floris su La7, Le Iene Show su Italia 1.

Chi avrà vinto e chi avrà perso nell'agone dell'Auditel? Vediamo com'è andata.

Come c'era da aspettarsi, Rai1 e la Nazionale stravincono la serata con 5.969.000 spettatori e il 23.4% di share, ma è il duello Renzi-Salvini a far volare Vespa allo storico record del 25% di share con 3.808.000 spettatori in seconda serata.

Quanto agli dati, su Canale 5 il film Il Libro di Henry ha totalizzato 2.275.000 spettatori (9.8% di share), su Rai2 Shall We Dance? 1.506.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 Le Iene show fa boom con 2.170.000 spettatori (12.9%), triplicando su Rai3 #Cartabianca con i suoi 1.021.000 spettatori (4.8%), battuto anche da Rete4 con la soap Una Vita (1.156.000 spettatori - 5.1% di share), e più che doppia La7 con diMartedì che si ferma a 1.225.000 spettatori con uno share del 5.7%.

Da segnalare, nel preserale, l'ottimo risultato di Flavio Insinna con L'Eredità su Rai1, che ottiene 3.180.000 spettatori (20.2%) nella prima parte del programma, mentre nella seconda conquista 4.744.000 spettatori (24%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha totalizzato invece 2.367.000 spettatori con il 16% di share e Caduta Libera 3.877.000 (20.3%)