Ascolti Tv: Flop Al Bano, boom Calcio Sky, D'Urso castiga Cuccarini-Matano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 25 settembre 2019 vedono in prima serata il film con Fabio De Luigi su Rai1, Metti la nonna in freezer, scontrarsi con Al Bano e il suo È la mia vita su Canale 5. Tornano anche Fuori dal coro di Mario Giordano con ospite Matteo Salvini e Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli su Rai3. Interessante documento su La7 il film Fahrenheit 11/9 di e con Michael Moore.

In access prime time, consueta sfida tra Amadeus su Rai1 con I Soliti Ignoti e Michelle Hunziker ed Ezio Greggio con Striscia la Notizia su Canale 5, e occhi puntati come al solito sulla contesa pomeridiana tra Barbara D'Urso con il suo Pomeriggio Cinque e Lorella Cuccarini e Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1.

In prima serata, gli ascolti hanno giovato a Rai1 che, con il film, raggiunge 3.380.000 spettatori con il 15.4% di share. Su Canale 5 Al Bano si è invece fermato a 1.680.000 spettatori (9.1% di share). Su Rai2 Rocco Schiavone 2 ha raggiunto 1.219.000 individui all'ascolto (5.6% di share), mentre su Rai3 Chi l’ha visto? ha totalizzato 1.799.000 spettatori (9%), secondo programma più visto della serata. Su Rete4 Fuori dal Coro con Matteo Salvini ospite si ferma a 899.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Fahrenheit 11/9 convince invece solo 552.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Al pomeriggio, Barbara D'Urso fa record stagionale nella prima parte di Pomeriggio Cinque con il 19.1% e 1.782.000 spettatori, mentre nella seconda raduna 1.719.000 spettatori con il 16.4% di share, e il 13.7% con 1.587.000 spettatori nella terza, brevissima, parte dedicata ai social. La Vita in Diretta invece raduna 1.160.000 spettatori con l'11.8% di share nella presentazione, e il 14.9% di share con 1.486.000 spettatori nel programma vero e proprio.

Da segnalare l'ottimo risultato di Sky, con l'11.8% di share e oltre 2.783.000 spettatori con il campionato di serie A di Calcio, che ha influito sui risultati de I Soliti Ignoti e di Striscia la Notizia. Amadeus ha vnto lo slot con 4.253.000 spettatori e il 17.2%, mentre Greggio e Hunziker hanno quasi pareggiato con 4.152.000 spettatori e uno share del 16.7%.

Qual è il motivo degli ascolti non entusiasmanti de La Vita in Diretta? Torneremo senz'altro sulla questione, ma uno di essi è sicuramente la mancata fidelizzazione del pubblico. I continui, annosi e annuali cambiamenti di autori e conduttori, cambiamenti che disorientano gli spettatori e che affliggono ormai da varie stagioni il contenitore pomeridiano dell'Ammiraglia Rai, non possono che indebolire il programma a vantaggio di quello di Barbara D'Urso, la cui presenza inamovibile rappresenta invece la cifra fidelizzante di un pubblico leale e fisso, pronto ogni giorno a ritrovarla come un'amica di famiglia o una parente. La Vita in Diretta, che cambia squadra autoriale e conduttori a ogni piè sospinto, e a seconda di dove spira il vento politico, come può sperare di non crollare negli ascolti? Poi si tratta di capire come mai certi autori vengano silurati (alludiamo per esempio a Casimiro Lieto, il cui avvento l'anno scorso contribuì a far risalire l'audience della coppia Fialdini-Timperi) e vengano al tempo stesso chiamati dall'esterno (Mediaset) consulenti profumatamente pagati dai contribuenti come Alessandro Banfi, attirando per giunta l'attenzione e finendo nel mirino della Vigilanza Rai. Mistero inglorioso. Come gli ascolti.