Ascolti Tv: Il film di Rai1 fa boom e umilia Hunziker e Amici Celebrities

Gli ascolti tv e i dati Auditel di mercoledì 9 ottobre 2019 vedono l'arrivo di due nuove contendenti in prime time. La prima è Licia Colò che debutta su La7 con Eden - Un Pianeta da Salvare e la seconda è Michelle Hunziker con Amici Celebrities che, dopo le batoste ricevute da Alberto Angela con Ulisse - Il Piacere della Scoperta, si trasferisce dal sabato sera nella meno rischiosa prima serata infrasettimanale. Contro il talent Vip un film su Rai1 con Kevin Costner, Il Diritto di Contare, candidato all'Oscar, e la seconda puntata della terza serie di Rocco Schiavone con Marco Giallini su Rai2. Oltre ovviamente alla corazzata Federica Sciarelli su Rai3 con Chi l'ha visto? e a Mario Giordano con il suo esuberante Fuori dal Coro su Rete4.

Il Diritto di Contare su Rai1 ha conquistato 4.391.000 spettatori pari al 20.5% di share lasciando al palo la Hunziker e Amici Celebrities con 2.738.000 spettatori (15.3% di share). Su Rai2 Rocco Schiavone ha convinto 2.142.000 spettatori (9.3% di share), terzo programma più visto in prime time, mentre su Italia 1 il film Killer Elite ha totalizzato 1.339.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Chi l’ha visto? totalizza 1.857.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%, superando Rete4 con Fuori dal Coro totalizza e i suoi 1.084.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare parte da soli 528.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Non è servito dunque a nulla spostare Amici Celebrities dal sabato al mercoledì sera, in quanto dopo le batoste inferte da Ulisse a Maria De Filippi ecco che un film non notissimo riesce a infliggere danni ancor più ingenti al talent di Canale 5 passato nelle mani della Hunziker, a conferma di questa nostra analisi sul declino dei talent e reality Vip (clicca qui per leggere).