Ascolti Tv Auditel: Alberto Angela umilia Maria De Filippi e vince la serata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 28 settembre 2019 in prima serata vedono ripresentarsi la sfida tra Ulisse - Il Piacere della Scoperta di Alberto Angela su Rai1, questa volta dedicato al genio di Leonardo da Vinci, e il talent di Maria De Filippi su Canale 5 Amici Celebrities, che ha visto l'eliminazione di Joe Bastianich e Cristina Donadio.

La scommessa dell'Ad Fabrizio Salini che ha voluto fortemente la Cultura in prima serata (com,e ribadito al Wired Next Fest ieri a Firenze) su Rai1 ha dato i suoi frutti e Ulisse ha conquistato 3.614.000 spettatori (20% di share), mentre su Canale 5 la seconda puntata di Amici Celebrities ha radunato 3.066.000 spettatori (19.45%).

Gli altri programmi in prime time hanno visto su Rai2 NCIS conquistare 1.263.000 spettatori (6.1%), terzo programma più visto della serata, mentre FBI ha convinto 1.047.000 spettatori (5.43%). Su Italia 1 Space Jam ha radunato 951.000 spettatori (4.77%), mentre su Rai3 Ci Vediamo Domani ha totalizzato 918.000 spettatori (4.55%). Su Rete4 Il Ritorno di Don Camillo piace ancora a 838.000 spettatori con il 4.61% di share, doppiando su La7 la serie Little Murders e i suoi 449.000 spettatori (2.3%).

Crolla in seconda serata il programma di Pierluigi Diaco su Rai1, che non profitta del successo di Ulisse e precipita a 648.000 spettatori con l'8.1% di share e a 356.000 con l'8.61 nello spazio Io e Te Insonnia.