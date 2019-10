Ascolti Tv Auditel: Guaccero caccia Cracco e sfida Vieni da me. Balivo trema

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero nel daytime di Rai2, sono colati a picco, complice anche lo spostamento in avanti della messa in onda per non danneggiare Vieni da Me di Caterina Balivo su Rai1, che non se la passa minimamente bene, come del resto tutta la programmazione pomeridiana dell'Ammiraglia.

Ma finalmente qualcosa si sta muovendo. Visti i bassissimi ascolti di Nella mia cucina condotto da Carlo Cracco, che precede la Guaccero nel palinsesto, il cooking show che ha suscitato varie polemiche innescate dal Segretario della Vigilanza Rai nonché deputato di Italia Viva Michele Anzaldi (il quale ha rilevato questioni relative alla sponsorizzazione della Scavolini e al coinvolgimento di Federica Caschetto, figlia di Beppe, e della sua società di produzione Zerostories) verrà cancellato lasciando il posto alla sua legittima occupante, ovvero la brava e bella Bianca.

Riuscirà Detto Fatto a recuperare preziosi punti di share tornando ai risultati dell'anno scorso? E a chi li rosicchierà? Già vessata da ascolti non certo entusiasmanti, Caterina Balivo trema.