Ascolti Tv Auditel, Guerra di soap: Velvet Collection 2 contro Spirito Libero

Una scena della soap Spirito Libero in onda su Canale 5

Stasera in Tv, l'estate delle Ammiraglie Rai e Mediaset si colora di una nuova "guerra" senza esclusione di colpi, e le protagoniste della contesa tra Rai1 e Canale 5 sono due "soap".

Su Rai1, debutta infatti la seconda stagione della serie spagnola Velvet Collection ambientata nel mondo della moda anni Cinquanta, dieci puntate che saranno trasmesse in cinque prime serate, mentre su Canale 5 esordisce la miniserie Spirito Libero.

Trionfo di ascolti in Austria e Germania, e trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5, Spirito Libero racconta segreti, intrighi, giochi di potere tra le valli austriache di Altlengbach e Lanzendorf, e a Vienna, città da anni al top delle classifiche mondiali per la qualità della vita, con un centro storico dichiarato patrimonio dell'umanità dall’Unesco.

La serie, ci annuncia un comunicato stampa ufficiale, è "un mix tra L’eredità dei Guldenburg, Un castello sul Wörthersee, Dallas, Pretty Princess e Cenerentola, e racconta la storia di Alexandra, una ragazza di 24 anni, senza famiglia, che lavora in un panificio a Vienna".

E ancora: "tutto cambia quando un notaio mette al corrente Alex che il padre naturale, scomparso da poco e mai conosciuto, le ha lasciato in eredità un allevamento di cavalli purosangue di razza Trakenher, con tutti i possedimenti annessi". Tale agnizione getterà nel panico la matrigna ed i tre fratellastri "che, sentendosi defraudati, faranno di tutto per ostacolare l’intrusa".

Quanto alla casa di moda Velvet, la seconda stagione parte dal momento fatidico in cui i protagonisti saranno chiamati a confezionare l'abito da sposa per Farah Diba, che sta per diventare la consorte dello Scià di Persia, incarico prestigioso che innescherà tutta una rocambolesca successione di intrighi e avvincenti schermaglie sentimentali.

Chi vincerà la calda sfida delle "soap"? Ai dati Auditel di domani l'ardua sentenza.