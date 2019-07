Ascolti Tv Auditel: il Daytime di Rai1 cresce e vince la sfida con il 2018

Gli ascolti Tv del daytime di Rai1 affidato ai nuovi conduttori "del cambiamento", ovvero Roberto Poletti assegnato alle redini di UnoMattina Estate, Monica Marangoni a quelle di Tutto Chiaro, Pierluigi Diaco padrone di casa di Io e Te, Beppe Convertini e Lisa Marzoli de La Vita In Diretta Estate sono migliori o peggiori rispetto a quelli del 2018?

Se prendiamo i dati Auditel di ieri, 10 luglio 2019, e li confrontiamo con quelli rilevati il 10 luglio 2018 notiamo che, al mattino e al pomeriggio, l'Ammiraglia Rai pare giovare del nuovo corso.

UnoMattina Estate, per esempio, condotto dal suddetto Roberto Poletti con la riconfermata Valentina Bisti, ha raccolto ieri 865.000 spettatori con il 18,7% di share, mentre l'anno scorso nella stessa data i dati erano di 796.000 telespettatori con il 17.7% di share. Quelle Brave Ragazze in onda subito dopo otteneva 625.000 spettatori con il 13.9% di share, mentre ieri Monica Marangoni con Tutto Chiaro, in onda nello stesso slot, conquistava 781.000 spettatori con il 16% di share.

Al pomeriggio, notiamo che Io e Te condotto da Pierluigi Diaco radunava ieri 1.341.000 spettatori (11.1% di share) mentre, al suo posto, il 10 luglio 2018, il film Un guaio di Sorella calamitava 1.297.000 spettatori con il 9.80% di share.

Ieri La Vita in Diretta Estate ha totalizzato 1.442.000 spettatori con il 16.1% (nella presentazione 1.170.000 – 12.8%), mentre l'anno scorso la prima parte segnava 1.174.000 spettatori (11.5%) e la seconda 1.400.000 telespettatori con il 15.1%.

A conti fatti dunque, almeno per il momento, il daytime della Rai1 "del cambiamento" ottiene risultati migliori di quelli dell'anno scorso, confermando almeno per il momento la lungimiranza delle scelte della direttrice Teresa De Santis e dell'ad Fabrizio Salini riguardo ai nomi e alle conduzioni a loro assegnate.