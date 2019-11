Ascolti Tv Auditel: Il giallo di Luca Sacchi fa volare La Vita in Diretta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 29 novembre 2019, in fascia pomeridiana, vedono l'ottimo risultato de La Vita in Diretta su Rai1, che ha superato i due milioni di spettatori con il 15.4% di share. Il programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha visto quest'ultimo impegnato in un'intervista in studio alla mamma di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma in circostanze ancora misteriose.

Il giallo ha avuto ieri una svolta con cinque misure cautelari e la fidanzata del giovane, Anastasiya, sottoposta all'obbligo di firma; una svolta commentata in esclusiva nel programma di Rai1 dalla madre della vittima. L'intervista puntuale, ma garbata e rispettosa, di Matano ha ottenuto molti plausi sui social network e, a conti fatti, anche un ottimo riscontro di audience che ha fatto lievitare gli ascolti. Ottimo esempio di servizio pubblico.