Ascolti Tv Auditel: la Boschi a Non è l'Arena fa risalire lo share di Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 3 novembre 2019, in prima serata, vedono lo share di Non è L'Arena condotto da Massimo Giletti su La7 subire un'impennata rispetto alle settimane scorse, nelle quali ristagnava sotto il 5%. Ieri il talk ha invece totalizzato un bel 6% con 1.184.000 spettatori, recuperando terreno rispetto al suo competitor Fabio Fazio con Che Tempo che Fa su Rai2, che ha comunque prevalso con 1.795.000 spettatori (7%) mentre con Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha ottenuto il 7.8% con 1.456.000 spettatori.

Rispetto a sette giorni fa, Giletti è comunque risalito di 1.7 punti di percentuale, e probabilmente lo si deve perlopiù alla presenza di una particolarmente convincente Maria Elena Boschi ospite in studio. Incalzata su vari argomenti delicati dal conduttore, la Capogruppo alla Camera dei Deputati di Italia Viva si è destreggiata piuttosto bene nel fuoco di fila di domande ed è stata molto commentata sui social, attirando un bel numero di contatti. Maria Elena Boschi non è nuova alle impennate di share in occasione dei suoi interventi televisivi, basti pensare al record di Otto e Mezzo, sempre su La7, quando nel salotto di Lilli Gruber, la deputata renziana fu protagonista di un duello con l'ospite semi-fisso Marco Travaglio, conquistando l'8,4% di share con 2.173.000 spettatori.