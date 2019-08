Ascolti Tv Auditel: la rivincita di Lorella, Grand Tour chiude in crescita

Gli Ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 23 agosto 2019 hanno visto un prime time tornato alla "normalità", con gli spazi di approfondimento politico rimandati alla prossima settimana con la possibile (?) soluzione della crisi di Governo. E dunque spazio alla consueta programmazione a base di film, film per la Tv, "meglio di", e soprattutto su Rai1 alla chiusura anticipata del chiacchieratissimo programma condotto da Lorella Cuccarini Grand Tour, con una lunga puntata.

Ieri sera, la trasmissione ha invertito la tendenza ed è risalito raggiungendo 1.842.000 spettatori con il 12% di share, battendo Canale 5 con Immaturi – il Viaggio che si è fermato a 1.670.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Frammenti di Bugie è stato il terzo programma più visto in prima serata con 1.245.000 spettatori (7.6% di share), battendo su Italia 1 Io Sono Leggenda e i suoi 1.193.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Sole Cuore Amore ha radunato 721.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Gli Spietati ha raccolto 647.000 spettatori (4.6% di share). Su La7 Gloria – Una Notte d’Estate ha convinto invece 355.000 spettatori con uno share del 2.4%, battuto da TV8 con X Factor – Il Sogno (2.9% di share con 458.000 spettatori) mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha totalizzato 373.000 spettatori (2.2%). Da segnalare che Grand Tour, in seconda serata, ha conquistato l'11.7% di share con 1.583.000 spettatori vincendo anche quello slot.

Rush finale dunque per Lorella, quindi, che rimonta nell'ultima puntata - forse anche grazie al fuoco di fila di attacchi (non sempre fondati) che le sono piovuti addosso in questi giorni. Non esistendo la pubblicità negativa, come dice un'aurea regola di marketing, il boicottaggio alla bionda showgirl da parte della comunità LGBT e della Sinistra (come abbiamo scritto qui - clicca per leggere - per certe sue affermazioni scomode su matrimoni e adozioni gay e sulla sua fede sovranista) ha finito per favorirla, almeno nell'ultima puntata.