Ascolti Tv Auditel: Lorella Cuccarini torna regina del prime time di Rai1

Lorella Cuccarini torna in prima serata su Rai1 con Grand Tour

Lorella Cuccarini torna regina del prime time di Rai1. Al via questa sera, infatti, la prima delle cinque serate speciali di Grand Tour, programma nato dalla costola di Linea Verde e dedicato alle bellezze italiane in tutte le loro sfaccettature, da quelle paesaggistiche a quelle culturali, passando per quelle gastronomiche.

Compagni di squadra di Lorella, che farà la spola da un capo all'altro della Penisola assieme a ospiti illustri (questa sera si parte con Al Bano in Puglia), il giornalista Angelo Mellone che si occuperà dei reportage nei luoghi più "avventurosi" e suggestivi del nostro Paese e l'esperto di cucina Giuseppe "Peppone" Calabrese che invece disserterà sulle prelibatezze culinarie di tutta Italia.

Grand Tour, in onda dalle 21.30 su Rai1, è il preludio al ritorno in grande stile di Lorella all'Ammiraglia Rai, che la vedrà da settembre padrona di casa de La Vita in Diretta accanto ad Alberto Matano.

Dopo il lancio estivo da parte di Lorella, lo storico Linea Verde, dal canto suo, tornerà nel nuovo palinsesto autunnale con una nuova inedita coppia alle redini del programma, Ingrid Muccitelli (che ha lasciato UnoMattina In Famiglia nelle giornalistiche mani di Monica Setta) e Beppe Convertini (ora conduttore de La Vita in Diretta Estate).

Come accoglieranno i telespettatori la figliola prodiga Lorella nelle prestigiose lande di Rai1 che l'hanno vista nascere, crescere e diventare la più amata dagli italiani? A domani il responso dell'Auditel.