Ascolti: la Crisi di Governo dilaga in Tv, ma l'Italia ride con Sister Act

Whoopi Goldberg e Wendy Makkena in Sister Act - Una svitata in abito da suora su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 12 agosto 2019 vedono un palinsesto totalmente stravolto in prima serata per via della copertura informativa della Crisi di Governo. Se Rai1 preferisce giocare sul sicuro con il film Sister Act - Una svitata in abito da suora (1992) con Whoopi Goldberg e Canale 5 punta sugli episodi 4, 5, 6, 7 del telefilm The Fix con Robin Tunney, Rai2 estende infatti lo spazio di approfondimento di access prime time Tg2 Post condotto da Maria Antonietta Spadorcia al prime time.

Come del resto fa anche Rete4, con il talk Stasera Italia Estate condotto da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi promosso in prima serata e La7 con David Parenzo e Luca Telese alle redini di In Onda - Prima Serata.

Quanto all'offerta degli altri canali, su Rai3 il film del 2014 Chi è senza colpa con Tom Hardy e su Italia1 una puntata speciale delle Iene dedicato alla Banca Monte dei Paschi di Siena e alla morte di David Rossi. Su Tv8 spazio al consueto James Bond d'annata con Agente 007 - Vivi e lascia morire con Roger Moore e sul Nove il film A Testa Alta (2004) con Dwayne Johnson.

In access prime time, su Rai1 Techetechetè ha proseguito con la sua Storia del Varietà con una puntata realizzata da Salvo Guercio e su Canale 5 consueto appuntamento con Paperissima Sprint Estate, condotto da Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e Vittorio Brumotti.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Sister Act – Una svitata in Abito da Suora vince la serata con 2.430.000 spettatori (15.6% di share), battendo su Canale 5 The Fix e i suoi 1.208.000 spettatori (9.1% di share). Su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha convinto 628.000 spettatori (3.7% di share), mentre su Italia 1 Le Iene presentano – Caso David Rossi: Suicidio o Omicidio? ha totalizzato 794.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Chi è senza colpa segna 939.000 spettatori (5.7%), su Rete4 Stasera Italia Estate Speciale raduna 556.000 spettatori con il 3.5% di share, doppiato da La7 con In Onda Speciale e i suoi 1.078.000 spettatori (7%), terzo programma più visto in prima serata e trionfatore nei talk show sulla crisi. Su TV8 Agente 007 – Vivi e Lascia Morire totalizza 441.000 spettatori (3%) mentre sul Nove A Testa Alta 381.000 spettatori e il 2.3% di share.

In access prime time, Techetechetè vince lo slot con il 17.9% di share e 3.057.000 spettatori, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha totalizzato 2.465.000 spettatori con il 14.5% di share. Per quanto riguarda la copertura della Crisi di Governo, su Rete4 Stasera Italia ha totalizzato 1.010.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e 1.040.000 (6.1%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha totalizzato, vincendo la sfida dei talk show, 1.287.000 spettatori (7.5%).