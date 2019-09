Ascolti Tv: Montalbano sommerge Temptation Island. De Martino batte Amadeus

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di Lunedì 16 settembre 2019 vedono il rinfocolarsi della sfida in prime time fra Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti su Rai1 e Alessia Marcuzzi e il suo Temptation Island Vip su Canale 5.

Altra disfida serale, quella che vede Riccardo Iacona con Presa Diretta su Rai3 contendersi lo share con Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro su Rete4. Su Rai2 è invece ripartito Stasera tutto è possibile, con la quinta stagione condotta da Stefano De Martino che va a sostituire Amadeus. Quest'ultimo, in access prime time su Rai1, conclusosi Techetechetè, è tornato invece con I Soliti Ignoti.

Vediamo i dati Auditel. Il Commissario Montalbano con la puntata in replica dal titolo Il senso Del Tatto conquista la serata con 20.56% di share e 4.423.000 spettatori, battendo Temptation Island Vip 2 che cala rispetto alla prima puntata attestandosi al 17.75% di share, con 2.959.000 spettatori. Sette giorni fa, Il Commissario Montalbano vinceva il prime time con 4.486.000 spettatori (21.27% di share), mentre Temptation radunava 2.949.000 spettatori (18.16%).

Stefano De Martino esordisce su Rai2 con il 6.8% di share e 1.310.000 spettatori (l'anno scorso l'esordio con Amadeus vide sintonizzarsi 1.440.000 spettatori con il 6.6% di share), mentre in access prime time lo stesso Amadeus con I Soliti Ignoti - Il Ritorno convince 4.410.000 spettatori con il 18.3% di share, perdendo qualche punto di share rispetto alla puntata conclusiva di Techetechetè con protagonista Fiorello che aveva raccolto il 20%, e anche rispetto all'esordio dell'anno scorso nel quale aveva totalizzato 5.115.000 spettatori con il 20.8% di share. Stefano De Martino batte anche Nicola Porro con Quarta Repubblica che segna su Rete4 1.040.000 spettatori con il 6.12% di share.

Da segnalare che Amadeus si è scontrato con Paperissima Sprint Estate (che ieri sera ha ottenuto l'ottimo risultato di 3.516.000 spettatori con uno share del 14.6%), e che la vera disfida autunnale in access prime time fra le due Ammiraglie non ha ancora visto entrare in campo la temibile concorrenza di Striscia la Notizia di Antonio Ricci, che riprenderà lunedì prossimo, 23 settembre.