Ascolti Tv: Rai1 e Sister Act 2 doppiano Canale 5, Boom Iene con caso Vannini

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 19 agosto 2019 vedono, in prima serata, il film cult Sister Act 2 - Più Svitata che Mai con Whoopi Goldberg in onda su Rai1 scontrarsi con gli episodi 8, 9, 10 della serie The Fix con Robin Tunney. Su Rai2 consueto appuntamento con il telefilm Hawaii Five-0 con Alex O'Loughlin e su Rai3 il film Nemico Pubblico (1988) con Will Smith.

Su Rete4 il film The Losers (2010) con Zoe Saldaña, su Italia 1 l'approfondimento de Le Iene sull'omicidio Vannini e su La7 l'approfondimento politico-istituzionale di In Onda Estate condotto da David Parenzo e Luca Telese relativo alla Crisi di Governo e alle eventuali dimissioni di Giuseppe Conte previste per oggi al Senato. Su TV 8 un Bond d'annata con Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro (1974) con Roger Moore e sul Nove Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo (2007), con Karl Urban.

In access prime time su Rai1, Techetechetè ha presentato una puntata dedicata alla Storia del Varietà realizzata da Francesco Valitutti mentre su Canale 5 è andata in onda un'altra puntata della fortunatissima stagione di Paperissima Sprint Estate, con Vittorio Brumotti, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Triplice contesa tra Tg2 Post condotto da Maria Antonietta Spadorcia, Stasera Italia estate su Rete4 con Giuseppe Brindisi e In Onda su La7 con David Parenzo e Luca Telese.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Sister Act 2 vince la serata con 2.350.000 spettatori (14.5% di share), doppiando Canale 5 con The Fix e i suoi 1.115.000 spettatori (7% di share). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha totalizzato 941.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha convinto 1.236.000 spettatori (10%), mentre su Rai3 il film Nemico Pubblico ha totalizzato 1.177.000 spettatori (6.9%) e In Onda 1.166.000 spettatori con il 6.65% di share. Su TV8 Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro ha totalizzato 366.000 spettatori (2.4%) e sul Nove Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo ha convinto 202.000 spettatori (1.2%).

In access prime time, Techetechetè ottiene il 17.8% di share con 3.181.000 spettatori vincendo lo slot, mentre Paperissima Sprint su Canale5 si è fermata al 12.44% con 2.195.000 spettatori. Tg2 Post su Rai2 ha totalizzato il 4.89% di share con 879.999 spettatori, Stasera Italia Estate con il ritorno di Giuseppe Brindisi il 6% di share nella prima parte con 1.019.000 spettatori e il 6.5% nella seconda parte con 1.176.000 spettatori, entrambi i programmi battuti da In Onda su La7, giunto al 7.00% con una media di 1.248.000 individui all'ascolto.