Ascolti Tv: Temptation Island sbanca l'Auditel, Maria De Filippi regna sovrana

Gli Ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 29 luglio 2019 vedono, in prima serata, la chiusura della stagione di Temptation Island 2019, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, con il verdetto sul destino di coppie quali Ilaria e Massimo e Vittorio e Katia. Visto il successo travolgente del docu-reality di Canale 5, ben poco possono fare gli altri canali, Rai1 compresa, e di conseguenza la controprogrammazione attinge a repliche, millesime visioni e telefilm.

Rai1 ha trasmesso il film Black or White (2014) con Kevin Costner e Rai2 la serie Hawaii Five-0 con Alex O'Loughlin. Su Rai3 ricompare un classico del thriller moderno e capostipite di tutti i film stile Nel Segno del Giallo, non più mandato in onda da qualche tempo, ovvero La Mano sulla Culla (1992) con Annabella Sciorra e Rebecca De Mornay. Su Rete4 gli episodi 3 e 4 di Gone con Leven Rambin e su Italia 1 il film Act of Valor (2012) con Alex Veadov.

Su La7, il film cult 20.000 Leghe sotto i Mari (1954) tratto da Jules Verne con Kirk Douglas, su Tv8 il meno fortunato dei film di James Bond ovvero Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà (1969) con George Lazenby e Diana Rigg, e sul Nove l'horror Il mistero di Sleepy Hollow (1999) con Johnny Depp e Christina Ricci.

Dando per scontato che Temptation Island (in crescita progressiva nello share da una puntata all'altra) abbia sbancato l'Auditel decretando l'ennesimo trionfo di Maria De Filippi (qui in veste di produttrice), possiamo solo esaminare i dati di ascolto del prime time solo per osservare quanto abbiano retto o meno il colpo le altre reti, in primis Rai1.

Come volevasi dimostrare, la finale di Temptation Island 2019 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori e il 24.7% di share, praticamente doppiando il film di Rai1 che si ferma al 13.6% di share con 2.463.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 raduna 1.082.000 spettatori (5.9% di share), battendo Italia 1 con Act of Valor (925.000 spettatori - 4.9%) e Rai3 con La Mano sulla Culla e i suoi 1.072.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Gone si ferma a 444.000 spettatori (2.3% di share), battuto da La7 con 20.000 Leghe Sotto i Mari e i suoi 424.000 spettatori (2.5%), che prevale anche su Tv8 che, con Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà, raggiunge 317.000 spettatori (1.8%) e sul Nove che con Il Mistero Di Sleepy Hollow convince 372.000 spettatori con uno share del 2%.

In access prime time, su Rai1 Techetechetè con la puntata dedicata alla Storia del Varietà realizzata da Simone Di Carlo raccoglie 3.087.000 spettatori con il 16.1%, battuto da Canale 5 e Paperissima Sprint Estate ( 3.285.000 spettatori - 17.1%. di share) che continua la sua stagione record, mentre - nella disfida tra talk show di approfondimento - Rete4 con Stasera Italia Estate condotto da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi ottiene 933.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.035.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte, perdendo la partita con La7 e il suo In Onda. Il programma condotto da David Parenzo e Luca Telese (e con ospiti Carlo Calenda, Claudio Cerasa e Tomaso Montanari) ha infatti totalizzato ben 1.262.000 spettatori con il 6.5% di share.