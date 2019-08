Ascolti: Il Decreto Sicurezza Bis fa volare TG2 Post, Stasera Italia, In onda

Temptation Island si è concluso con successo la scorsa settimana, e gli ascolti tv e i dati Auditel di lunedì 5 agosto 2019, in prima serata, vedono il film di Garry Marshall (Pretty Woman) con Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson, Mother's Day (2016) su Rai1 scontrarsi con il film di Fausto Brizzi Femmine contro maschi (2011) con Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Nancy Brilli, su Canale 5.

Su Rai2 il consueto appuntamento con il telefilm Hawaii Five-0 con Alex O'Loughlin e su Rai3 il film horror Identità (2003) con John Cusack e Ray Liotta. Su Rete4 il film Dante's Peak - La Furia della Montagna (1997) con Pierce Brosnan e Linda Hamilton, su Italia1 l'approfondimento de Le Iene su "Rosa e Olindo, 2 innocenti all'ergastolo?" relativo alla strage di Erba.

Su La7 il film Operazione Sottoveste (1959) con Cary Grant, su Tv8 un James Bond d'annata Agente 007 - Una cascata di diamanti (1971) con Sean Connery e sul Nove il documentario Big Cats - Felini XXL.

In access prime time, Techetechetè ha presentato un'altra puntata dedicata alla Storia del Varietà, questa volta realizzata da Achille Corea, sfidata da Paperissima Sprint Estate condotto da Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e Vittorio Brumotti e per quanto riguarda i talk di approfondimento, Stasera Italia Estate condotto da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi su Rete4 si è contrato con In Onda Estate condotto da David Parenzo e Luca Telese su La7, mentre su Rai2 andava in onda TG2 Post diretto da Gennaro Sangiuliano e condotto da Maria Antonietta Spadorcia. I tre programmi hanno disquisito e sviscerato la questione del Decreto Sicurezza Bis divenuto Legge.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 il film Mother’s Day vince la prima serata con 2.215.000 spettatori (13.7% di share), battendo d'un soffio su Canale 5 Femmine contro Maschi che ha radunato 2.160.000 spettatori (12.9% di share).

Nella serata di ieri, lunedì 5 agosto 2019, su Rai1 il film Mother’s Day ha conquistato 2.215.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 Hawaii Five-O ha totalizzato 1.020.000 spettatori (6.5% di share), battuto da Italia 1 con Le Iene presentano Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo terzo programma più visto in prima serata con 1.052.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Identità ha convinto 866.000 spettatori (5%), superando Rete4 con Dante’s Peak – La Furia della Montagna e i suoi 710.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Operazione Sottoveste convince 531.000 spettatori (3.5%), battendo su Tv8 Agente 007 – Una Cascata di Diamanti (401.000 spettatori - 2.5%) e sul Nove Big Cats: Felini XXL con i suoi 337.000 spettatori e uno share del 2.3%.

Su Rai1 in access prime time Techetechetè vince lo slot con 3.181.000 spettatori (17.6%), battendo su Canale 5 Paperissima Sprint Estate (2.442.000 spettatori - 13.5%), che ha chiuso però alle 21.11. Gli strascichi della discussione del Decreto Sicurezza Bis fanno volare Tg2 Post (904.000 spettatori - 5%) su Rai2, Stasera Italia Estate su Rete4 (923.000 spettatori - 5.3% nella prima parte e 1.129.000 spettatori - 6.2% nella seconda) e In Onda su La7 (1.081.000 spettatori - 6%).