MediaTech

Lunedì, 11 novembre 2019 - 12:55:00 Ascolti Tv Auditel: Mara Venier da record, oltre 3.2 mln per Domenica In Grande risultato per Zia Mara e i suoi ospiti Christian De Sica e Alessio Boni. Con picchi del 22% di share e 3.700.000 spettatori di Marco Zonetti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 10 novembre 2019, nella fascia pomeridiana, vedono il record di Mara Venier con Domenica In e i suoi 3.280.000 spettatori nella prima parte con il 19.4% di share e 2.575.000 nella seconda con il 17%. Picco raggiunto dal segmento dedicato a Christian De Sica, che ha ottenuto 3.700.000 spettatori con il 22% di share e ottimo risultato di Alessio Boni, che vedremo martedì sera su Rai1 nella fiction dedicata a Enrico Piaggio, e i suoi 2.800.000 spettatori con il 18%. Continua il successo di Zia Mara, che non solo ha rivitalizzato il contenitore storico del pomeriggio dell'Ammiraglia Rai, risollevandone le sorti dopo il disastro Parodi, ma continua a crescere settimanalmente in share e contatti.