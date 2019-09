Ascolti Tv Auditel, Mara Venier scatenata: "Ora decido tutto io!"

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica scorsa, 15 settembre 2019, hanno premiato con successo il debutto della nuova stagione di Domenica In, condotto anche quest'anno dalla figliola prodiga Mara Venier, tornata alle redini dello storico contenitore di Rai1 dopo un esilio forzato e la rinascita a Mediaset.

In una lunga intervista a Repubblica, Zia Mara riferisce di essersi presa qualche rivincita dopo essere stata "buttata via come una vecchia". Racconta poi di aver preso malissimo l'ostracismo dalla Rai per la quale aveva fatto tanto, "ma non ho fatto né scenate né interviste rancorose. Sono stata nel mio, poi è arrivata Maria De Filippi che mi ha chiamato a Mediaset e sono rinata".

Rientrata in Rai e riportata al successo la "sua" Domenica In affossata dalla gestione delle sorelle Parodi che avevano ridotto al lumicino gli ascolti, Zia Mara si sente ora investita di "pieni poteri" (per citare un certo leader politico) e si toglie macigni dal tacco 12. "Il pubblico una volta erano tutti lì" asserisce, "facevo otto milioni e anche oltre. Oggi la gente è dispersa tra canali e web e dobbiamo tenere botta. Ricordo edizioni fantastiche ma ero una pedina in un gioco che non controllavo nemmeno un po'. Avevo paura di tutto e tutti, un'ansia ogni volta. Oggi ho accettato di tornare e ho detto: 'si fa a modo mio o niente'. E mi prendo la responsabilità di tutto".

Insomma, a quanto traspare dalle parole della Venier, quest'ultima sembrerebbe padrona incontrastata delle sorti del programma pomeridiano, dimenticando che sopra di lei esiste un capostruttura, una direttrice, un amministratore delegato, e soprattutto una rete pagata dal canone. Nientemeno che l'Ammiraglia Rai.

Quella Rai1 che, stando a quanto dice Mara Venier, sembrerebbe latitare o essere di fatto eclissata dalla personalità della bionda conduttrice.