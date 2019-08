Ascolti Tv Auditel: Rai1 naufraga con la Cuccarini, boom In Onda e Tg2 Post

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 13 agosto 2019 vedono, ancora una volta in questi giorni politicamente convulsi, il palinsesto televisivo di prima serata stravolto dalla Crisi di Governo.

Su Rai1, la seconda puntata di Grand Tour, con Lorella Cuccarini, Alessandro Mellone e "Peppone", spostato al martedì sera e dedicato alla Val d'Ossola. Su Canale 5, in diretta concorrenza, gli episodi 4, 5, 6 di Spirito Libero, la miniserie tedesca ambientata nel mondo degli allevatori di cavalli.

Su Rai2, il telefilm Hawaii Five-0 8 con Alex O'Loughlin e su Rai3, lo speciale del Tg3 sulla Crisi di Governo.

Su Rete4 il cult Lo Squalo (1975) di Steven Spielberg con Roy Scheider e su Italia1 gli episodi 14, 15, 16 di Chicago Fire 6 con Jesse Spencer. Su La7, altra puntata prime time di In Onda con David Parenzo e Luca Telese, su Tv8 il film Yin Man 3 con Donnie Yen e sul Nove Genova, il giorno più lungo, approfondimento sul crollo del ponte Morandi.

In access prime time, l'omnaggio di Canale 5 a Nadia Toffa contro Techetechetè su Rai1 con una puntata di Francesco Valitutti su Johnny Dorelli e i suoi amori. Oltre alla consueta contesa tra talk fra Tg2 Post, Stasera Italia su Rete4 e In Onda su La7.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Grand Tour si è fermato a 1.429.000 spettatori (9.2% di share), battuto da Canale 5 con Spirito Libero e i suoi 1.724.000 spettatori (11.8%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha ottenuto 811.000 spettatori (5.6% di share). Su Italia 1 Chicago Fire ha totalizzato 1.091.000 spettatori (7.1%, mentre su Rai3 Tg3 Speciale ha convinto 753.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Lo Squalo ha raccolto 825.000 spettatori (6.1% di share), mentre su La7 In Onda Prima Serata ha segnato 971.000 spettatori (6.1%). Su TV8 Yin Man 3 ha raccolto 422.000 spettatori (2.8%) e sul Nove Genova – Il Giorno più Lungo ha radunato 367.000 spettatori (2.3%).

In access prime time, su Rai1, Techetechetè ha conquistato 2.737.000 spettatori con il 16.4% (programma più visto dell'intera giornata per numero di spettatori), testa a testa con Canale 5 e Quel Sorriso da Guerriera con 2.706.000 spettatori e uno share del 16.5%. Su Rai2 Tg2 Post fa boom con il 6.4% e 1.071.000 spettatori, bene su Rete4 Stasera Italia che raduna 873.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 1.114.000 (6.6%) nella seconda, mentre su La7 In Onda vince la disfida dei talk show politici con 1.298.000 spettatori (7.8%).