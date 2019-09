Ascolti Tv: Canale 5 e Champions battono Rai1, D'Urso mangia Cuccarini-Matano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 17 settembre 2019 vedono tornare in prima serata su Rai1 la fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere La Strada di Casa, mentre su Canale 5 è andata in onda la partita Napoli-Liverpool valevole per la Uefa Champions League.

Consueta disfida "politica" tra DiMartedì su La7 condotto da Giovanni Floris e #CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, mentre su Rai1 in seconda serata Bruno Vespa ha accolto nel suo salotto di Porta a Porta Matteo Renzi che ha presentato il suo nuovo partito Italia Viva.

Al pomeriggio torna invece la contesa tra la coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano su Rai1 con La Vita in Diretta e Barbara D'Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque su Canale 5.

La Vita in Diretta ha ottenuto 1.219.000 spettatori con il 12.85% nella presentazione e 1.379.000 spettatori con il 14.77%, mentre Pomeriggio Cinque ha conquistato 1.344.000 spettatori (15.38%), nella prima parte, 1.570.000 spettatori (16.09%) nella seconda e 1.441.000 spettatori (13.42%) nella terza, breve.

La prima puntata de La Strada di Casa 2 si è invece fermata a 3.803.000 spettatori (16.9% di share), battuta da Canale 5 con la Champions League Napoli-Liverpool e i suoi 4.498.000 spettatori (18.63%). Su Rai3 Carta Bianca migliora rispetto alla scorsa settimana con 1.251.000 spettatori (6.13%), avvicinandosi a La7 con diMartedì e i suoi 1.516.000 spettatori (7.33%).

Vespa su Rai1 in seconda serata con Porta a Porta fa il botto con Matteo Renzi ospite raggiungendo 1.478.000 spettatori con il 16.6% di share.