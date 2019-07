Ascolti Tv Auditel: Vincono Rai1 e The Resident, bene il calcio femminile

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 2 luglio 2019 vedono su Rai1 tornare in prime time la serie ospedaliera americana The Resident con Matt Czuchry ed Emily VanCamp. Su Canale 5, invece, di scena la seconda puntata (in replica) della serie poliziesca Rosy Abate con Giulia Michelini.

Su Rai2, è stata trasmessa la Semifinale dei Mondiali di Calcio Femminile Inghilterra-USA, e su Rai3 è tornata Franca Leosini con la seconda parte del suo Storie Maledette dedicata al caso Ciontoli-Vannini.

Su Rete4, dal canto suo, Roberto Giacobbo ci ha accompagnati in un'altra puntata di Freedom - Oltre il Confine e su Italia 1 è stata la volta di Transformers III (2011) con Shia La Beouf.

Su La7, la scarcerazione di Carola Rackete e la conseguente ira di Matteo Salvini sono state l'argomento principale del talk di approfondimento In Onda - Estate, che ha debuttato nella sua versione prime time. Assieme ai conduttori David Parenzo e Luca Telese, ospiti in studio erano Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, Marco Damilano, direttore dell'Espresso e, in collegamento, Alessandra Ghisleri di Euromedia.



David Parenzo e Luca Telese, conduttori di In Onda su La7 , conduttori disu La7

Su Tv8, il film del 1993 Fantozzi in Paradiso con Paolo Villaggio e Milena Vukotic e sul Nove è tornato Francesco Facchinetti con il Concorso La Vacanza Perfetta, questa volta dedicato alla Maremma.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

The Resident in onda su Rai1 conquista la prima serata con 2.281.000 spettatori e il 13.4% di share, battendo Canale 5 con la replica di Rosy Abate – La Serie e 1.856.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Rai 2 la partita di calcio femminile Inghilterra-Stati Uniti totalizza invece 1.720.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai 3 Storie Maledette - Quel colpo che arriva al cuore ha convinto 1.176.000 spettatori con il 6,1% di share, mentre su Italia 1 il film Transformers 3 ha ottenuto 983.000 telespettatori con il 6% di share, testa a testa con Rete4 e Freedom - Oltre il confine con i suoi 1.072.000 telespettatori per uno share del 6,3%. Su La7 In Onda ha invece radunato 1.060.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,9%. Su Tv8 Il film Fantozzi in paradiso ha segnato 465.000 telespettatori (share 2,5%) e sul Nove La vacanza perfetta 282.000 telespettatori (share 1,4%).

Sette giorni fa, il telefilm The Resident conquistava la prima serata con 2.724.000 telespettatori per uno share del 15,4%, mentre su Canale 5 Rosy Abate totalizzava una media di 2.121.000 telespettatori per uno share del 11,6%. Su Rete 4 Freedom - Oltre il confine convinceva 1.087.000 telespettatori per uno share del 6,1% e sul Nove La vacanza perfetta segnava 366.000 telespettatori con uno share del 1,8%.