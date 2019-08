Ascolti Tv Crisi: Rai1 vola con diretta dal Senato, Telese e Parenzo sbancano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 20 agosto 2019, giornata pressoché tutta dedicata alle dimissioni di Giuseppe Conte in Senato e ai dibattiti sulle possibili conseguenze della caduta del governo Lega-M5s, hanno visto i palinsesti stravolti dalla situazione istituzionale.

E proprio con lo stravolgimento dei palinsesti, lo Speciale di Rai1 dal Senato - fortemente voluto da Fabrizio Salini e senza interruzioni - andato in onda nel pomeriggio ha fatto ascolti da prima serata con il 22% di share e 2.442.000 spettatori, mentre In Onda su La7, condotto da David Parenzo e Luca Telese, ha conquistato in access prime time la cifra record del 10.1% di share con 1.831.000 spettatori, leader dei talk show di approfondimento politico in quella fascia.

Non è andata troppo bene a Francesco Giorgino in prima serata su Rai1 con lo Speciale Tg1, che si è fermato al 10.1% di share con 1.610.000 spettatori, battuto dalla miniserie austriaca Spirito Libero con i suoi 1.729.000 spettatori e il 10,5% di share.

In access prime time, la politica miete una vittima illustre: Techetechetè, con la puntata dedicata alla dance Anni '80 crolla al 13% di share con 2.342.000 spettatori, battuto da Paperissima Sprint Estate che raggiunge il 14.2% con una media di 2.559.000 spettatori. La caduta del programma antologico di Rai1 è imputabile soprattutto alla crescita di In Onda, che ha intercettato, più di tutti i talk della fascia (sia Tg2 Post sia Stasera Italia Estate sono comunque cresciuti molto), il pubblico desideroso di approfondimento dopo il colpo di scena (avvenuto verso le 20.25) della "porta in faccia" di Giuseppe Conte al ritiro della mozione di sfiducia da parte di Matteo Salvini.

In access, da sottolineare che l'approfondimento di Tg2 Post condotto da Maria Antonietta Spadorcia ha conquistato il 6.6% con 1.200.000 spettatori, battendo su Rete4 Stasera Italia e i suoi 1.000.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 1.119.000 (6.2%)