Ascolti Tv Auditel: The Resident vince su Rai1, Telese-Parenzo battono Mughini

Emily VanCamp , protagonista di The Resident in onda su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 23 luglio 2019 vedono in prime time su Rai1 il consueto appuntamento con la serie Tv ospedaliera The Resident con Emily VanCamp e Matt Czuchry, della quale abbiamo visto gli episodi 13 e 14, scontrarsi con la replica della quinta e ultima puntata di Rosy Abate con Giulia Michelini su Canale 5.

Su Rai2 è tornato il telefilm poliziesco tedesco Squadra speciale Cobra 11 con Erdogan Atalay, mentre Rai3 ha trasmesso il film La Corte (2015) con Fabrice Luchini.

Rete4 ha mandato in onda la seconda puntata del programma di Giampiero Mughini, Quelli della Luna, mentre su Italia1 era di scena un duetto di episodi (7, 8) della serie Chicago Fire 6 con Jesse Spencer.

Su La7, la versione prime time di In Onda Estate condotto da David Parenzo e Luca Telese. I due conduttori e i loro ospiti hanno discusso, fra i vari argomenti, del "Mandato Zero" introdotto da Luigi Di Maio e dall'apertura alla Tav da parte del premier Giuseppe Conte, ma anche dell'intervento di quest'ultimo in Senato sul caso Moscopoli previsto per oggi. Su Tv8 il film di e con Leonardo Pieraccioni Il Pesce Innamorato (1999), sul Nove il film In The Name of The King (2007) con Jason Statham.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 The Resident vince la serata con 2.316.000 spettatori (13.3% di share), battendo su Canale 5 l'ultima puntata di Rosy Abate e i suoi 1.884.000 spettatori (11.2% di share). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 887.000 spettatori (5.6% di share), mentre su Italia 1 Chicago Fire convince 944.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 La Corte segna 978.000 spettatori (5.5%) e Rete4 con Quelli della Luna raggiunge 480.000 spettatori (2.9% di share). Su La7 In Onda Prima Serata raduna 792.000 spettatori (4.9%), battendo Tv8 con Il Pesce Innamorato (690.000 spettatori - 4%) e il Nove con In The Name of The King (348.000 spettatori - 2.1%).

In access prime time, su Rai1 Techetechetè con la puntata di Elisabetta Barduagni dedicata a Gianna Nannini vince la sua fascia con 3.166.000 spettatori e il 17.8%, battendo su Canale 5 Paperissima Sprint Estate e i suoi 2.586.000 spettatori (14.6%). Quanto alla disfida dei talk show, è testa a testa tra Stasera Italia Estate su Rete4 che ha convinto 837.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 957.000 spettatori (5.3%), nella seconda, e In Onda su La7 con i suoi 957.000 spettatori (5.4%). Tg2 Post su Rai2 con ospiti Laura Tecce e Andrea Marcucci cresce negli ascolti e ottiene 811.000 spettatori con il 4.5% di share.

Sette giorni fa, su Rai1 The Resident vinceva la serata con 2.283.000 spettatori con il 13.4% di share, crescendo rispetto a sette giorni prima e battendo Canale 5 con Rosy Abate – La Serie e i suoi 1.731.000 spettatori (9.6% di share). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 totalizzava 774.000 spettatori pari al 4.5% di share, battuto da Italia1 con Chicago Fire e i suoi 1.122.000 spettatori (6.5%). Rete4 con la prima puntata di Quelli della Luna si fermava a 505.000 spettatori (2.8% di share), doppiata da La7 con In Onda e i suoi 897.000 spettatori (5%). In access prime time Paperissima Sprint Estate vinceva lo slot con 3.050.000 spettatori (share del 16.2%) ai danni di Techetechetè con la puntata dedicata al Giallo che totalizzava invece 2.892.000 spettatori con il 15.2% di share.