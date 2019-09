Ascolti Tv Auditel: Maurizio Crozza torna sul Nove con record di Audience

Maurizio Crozza torna con la nuova stagione di Fratelli di Crozza sul Nove, in prima serata, e sale subito sul podio dei programmi più visti, dopo Tale e Quale Show in onda su Rai1 e la fiction Rosy Abate 2 su Canale 5.

C'è di più. Oltre a essere il miglior debutto autunnale di sempre per il programma, rispetto all'esordio dell'anno scorso Fratelli di Crozza cresce di un punto di share e di 200mila spettatori circa, superando sia Quarto Grado su Rete4, sia Propaganda Live su La7, due trasmissioni la cui durata è di molto superiore a quella del seguitissimo "one-man show" del comico genovese.

Un'ottima partenza, insomma per il programma di punta del Nove, e un ottimo auspicio per la nuova edizione dello spettacolo satirico più amato d'Italia, che con la sua visione grottesca ed esilarante dei vizi (molti) e delle virtù (poche) della politica e della situazione istituzionale del nostro Paese tornerà venerdì prossimo sempre in prima serata facendoci compagnia per tanti mesi a venire.