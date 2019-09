Ascolti Tv Auditel: Dempsey batte Cortellesi, boom Sciarelli, bene Giordano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 11 settembre 2019 vedono un prime time caratterizzato dal ritorno su Rai3 di Federica Sciarelli con Chi l'ha Visto? dedicato all'omicidio di Elisa Pomarelli e al caso di Bibbiano, argomento sviscerato ampiamente anche su Rete4 da Mario Giordano con il suo Fuori Dal Coro, anch'esso tornato in onda ieri sera.

La prima serata è stata vinta da Canale 5 con La Verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey che ha conquistato 2.330.000 spettatori con il 12.5% di share, mentre il film Gli ultimi saranno gli ultimi con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann su Rai1 si è fermato all'11.1% di share con 2.374.000 spettatori. Boom su Rai3 di Chi l’ha Visto? con 1.813.000 spettatori (9.4%), mentre su Rete4 la nuova stagione di Fuori dal coro esordisce bene con 1.292.000 spettatori e il 7.2% di share.

Il programma più visto della giornata è ancora una volta Reazione a Catena condotto su Rai1 da Marco Liorni. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha totalizzato 2.383.000 spettatori (20.2%) mentre Reazione a Catena ha segnato 3.799.000 con il 24.1% di share. Su Canale 5 Gerry Scotti con Caduta Libera – Inizia la Sfida ha conquistato invece 1.893.000 spettatori con il 16.8% di share e con Caduta Libera 2.862.000 con il 19%.

La disfida pomeridiana tra Barbara D'Urso e la coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha visto la prima vincere nuovamente lo slot con Pomeriggio Cinque e i suoi 1.325.000 spettatori nella prima parte con il 15.2% di share, 1.622.000 nella seconda con il 17.0% e 1.655.000 con il 16.1% nella parte social, in salita rispetto alla puntata di martedì. La Vita in Diretta su Rai1 ha invece totalizzato 1243000 spettatori con il 13.5% nella prima parte e il 15.9% di share nella seconda con 1.454000 spettatori, anche in questo caso in crescita rispetto alla puntata precedente grazie anche alla presenza di Renzo Arbore.

In access prime time, su Rai1 Techetechetè con la puntata dedicata a Little Tony e Bobby Solo realizzata da Carlo Posio ha ottenuto 3.527.000 spettatori con il 15.3% di share, battuto da Paperissima Sprint Estate su Canale 5 con il 15.9% di share e 3.660.000 spettatori. Bene su Rete 4 Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli che nella prima parte ha totalizzato 1.503.000 telespettatori (share 6,79%) e nella seconda 1.686.000 con il 7.25%. Mentre su La7 Otto e mezzo presentato da Lilli Gruber con ospiti Andrea Scanzi, Alessandro De Angelis e Zoro, ha totalizzato 1.795.000 telespettatori (7.82%).

Nella fascia mattutina, Storie Italiane di Eleonora Daniele ha ottenuto 655.000 spettatori nella prima parte con il 14.4% di share, e 746.000 nella seconda con il 13.3%. Continuano intanto le difficoltà per Elisa Isoardi e la sua Prova del Cuoco, fermatosi all'11,26% di share con 1.297.000 spettatori.

Male invece Bruno Vespa in seconda serata su Rai1. Porta a Porta con Nicola Zingaretti ospite si ferma infatti a 833.000 spettatori con l’8.7% di share.