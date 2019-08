Ascolti Tv Auditel: Supercoppa batte Superquark, boom Rai3 con Sissi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 14 agosto 2019 vedono un prime time diviso tra Supercoppa Europea di calcio (con il match Liverpool-Chelsea) su Canale 5 e Superquark con il padrone di casa Piero Angela su Rai1; nonché caratterizzato dalla consueta disfida tra Stasera Italia su Rete4 condotto da Veronica Gentili e In Onda su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese; il primo programma incentrato sull'anniversario del crollo del Ponte Morandi e il secondo sul dibattito relativo alla Crisi di Governo. Per il resto, telefilm e film in seconda visione.

In access prime time, contesa tra Techetechetè con una puntata dedicata all'anniversario del crollo di Ponte Morandi, realizzata da Carlo Posio con Francesca Di Ciccio, e Paperissima Sprint Estate su Canale 5, condotto da Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e Vittorio Brumotti. Oltre alla trimurti dei talk show di approfondimento: Tg2 Post condotto da Maria Antonietta Spadorcia, Stasera Italia e In Onda.

Chi avrà vinto la disfida dei dati di ascolto? Vediamo i dati.

Superquark su Rai1 conquista 1.583.000 telespettatori, (share 11,18%), battuto da Liverpool-Chelsea e i suoi 2320000 spettatori con il 16.13% di share. Su Rai 2 il telefilm Elementary totalizza 786.000 telespettatori, (share 4,96%) e 783.000 (5,30%). Su Rai 3 La principessa Sissi alla miliardesima replica convince ancora 1.266.000 telespettatori con uno share dell'8,23% (terzo programma più visto in prime time), mentre su Italia 1 Il film New York Academy totalizza 899.000 telespettatori (share 5,92%). Su Rete 4 Stasera Italia Estate - Speciale Ponte Morandi segna 806.000 telespettatori (share 5,31%) battendo su La7 In Onda e i suoi 620.000 telespettatori, con il 4% di share.

In access, su Rai 1 Techetechetè - Genova, soltanto un anno dopo vince lo slot con 2372.000 telespettatori, e uno share del 15,36%, mentre Paperissima Sprint Estate totalizza la bellezza di 2.196.000 spettatori e il 14.68% di share. Quanto all'approfondimento politico, su Rai 2 Tg2 Post ha convinto 638.000 telespettatori (share 4,06%), su Rete 4 Stasera Italia Estate ha raccolto 920.000 telespettatori (share 6,17%) nella prima parte e 968.00o (6,19%) nella seconda, entrambi i programmi battuti da In Onda su La7 e i suoi 1092.000 telespettatori con uno share del 7,05%.