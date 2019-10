Ascolti Tv: Caporetto Rai1 al 7% fa stravincere Amici, esultano le altre reti

Gli ascolti TV e i dati Auditel di mercoledì 16 ottobre 2019 vedono la prima serata di Rai1 stravolta da uno spazio di approfondimento inserito strategicamente all'ultimo momento e dedicato alla Guerra turca contro i Curdi presentato da Francesco Giorgino, con un lungo monologo del premier Giuseppe Conte che, senza contraddittorio, ha suscitato qualche polemica (clicca qui per leggere). In diretta concorrenza, una nuova puntata di Amici Celebrities su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker commissariata da Maria De Filippi tornata in veste di giudice. Su Rai3 consueto appuntamento con Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli, su Rete4 Fuori dal Coro con lo scatenatissimo Mario Giordano, su La7 Licia Colò è stata sostituita da uno speciale Atlantide di Andrea Purgatori dedicato a Paolo Borsellino. E sul Nove, debutto del nuovo programma di Daria Bignardi, L'Assedio, che torna in Tv da conduttrice dopo diversi anni.

Chi avrà vinto e chi avrà perso nell'agone dell'Auditel? Vediamo i dati.

Lo Speciale Tg1 fa sprofondare l'Ammiraglia Rai a 1.571.000 spettatori con il 7% di share, uno dei risultati peggiori della storia della televisione italiana, facendo stravincere Canale 5 con Amici Celebrities e i suoi 2.978.000 spettatori (18.5% di share). Boom Rocco Schiavone su Rai2 all'11% di share con 2.652.000 spettatori pari all’11.6% di share, mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? ha convinto 2.047.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro arriva a un passo da Rai1 con 1.140.000 spettatori e il 6.1% di share, mentre su La7 Atlantide convince 588.000 spettatori con uno share del 3.1%, e sul Nove L’Assedio fa flop con 281.000 spettatori e l’1.3%.

Sette giorni fa Amici Celebrities conquistava 2.738.000 spettatori (15.3% di share), mentre su Rai2 Rocco Schiavone convinceva 2.142.000 spettatori (9.3% di share), terzo programma più visto in prime time. Su Rai3 Chi l’ha visto? totalizzava 1.857.000 spettatori (’8.9%), superando Rete4 con Fuori dal Coro e i suoi 1.084.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare partiva da soli 528.000 spettatori con uno share del 2.6%.