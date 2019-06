Ascolti Tv Auditel: Piero Angela, 91 anni, batte tutti con Superquark

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 26 giugno 2019 vedono in prime time su Rai1 il ritorno di una nuova edizione di SuperQuark condotto da Piero Angela, mentre su Rai2 è stata la volta del film Un'estate in Provenza (2014) con Jean Reno, e su Rai3 del consueto appuntamento con Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli.

Su Rete4, lo spettacolo teatrale Signori si nasce... e noi? con i Legnanesi, mentre su Canale 5 - con Live - Non è la D'Urso in vacanza - andava in onda la serie Riviera con Julia Stiles e su Italia 1 il film Amici come noi (2014) con Pio & Amedeo.

Su La7 quattro episodi della serie tv ospedaliera Hawthorne con Jada Pinkett Smith, su Tv8 il film A spasso con Daisy (1989) con Morgan Freeman e Jessica Tandy e sul Nove un altro film Una spia non basta (2012) con Reese Witherspoon.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Superquark vince la serata con 2.257.000 spettatori e il 13% di share, battendo su Canale 5 il debutto di Riviera e i suoi 1.880.000 spettatori (11.4% di share). Su Rete4, i Legnanesi si difendono con il 5,9% di share, mentre su Rai2 Un’Estate in Provenza ha convinto 1.487.000 spettatori (8% di share), battendo su Italia 1 Amici come Noi e i suoi 1.157.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha totalizzato 1.627.000 spettatori (9.8%), mentre su La7 Hawthorne – Angeli in corsia si è fermato a 293.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 A Spasso con Daisy ha segnato 309.000 spettatori con l’1.7%, superando sul Nove Una Spia non Basta con i suoi 251.000 spettatori e l’1.4%.

Piero Angela con il suo Superquark resta una garanzia per Rai1, così come Federica Sciarelli e Chi l'ha Visto? per Rai3, debutto fiacco per Riviera su Canale 5, Rai2 continua a ottenere migliori risultati con i film che con i programmi di intrattenimento.