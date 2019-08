MediaTech

Giovedì, 29 agosto 2019 - 10:11:00 Ascolti Tv: a Canale 5 giova la crisi e doppia Rai1. Le Teche battono tutti Dati Auditel in crollo per lo speciale Tg1 in prima serata, surclassato dal Biscione e sfiorato da Battiti Live. In Onda leader dei talk show di Marco Zonetti