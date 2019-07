Ascolti Tv Auditel: Vince Manifest su Canale5, SuperSciarelli batte Superquark

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 3 luglio 2019 vedono in prime time la seconda puntata di SuperQuark 2019 condotto da Piero Angela scontrarsi con la prima puntata della serie sci-fi in prima visione Tv Manifest, con Melissa Roxburgh e Josh Dallas (ex "principe azzurro" di C'era una Volta).

Su Rai2, invece, spazio alla cerimonia d'apertura della XXX Universiade mentre su Rai3 tornava Chi l'ha Visto? condotto da Federica Sciarelli. La puntata era dedicata alle truffe romantiche e all'inchiesta Angeli e Demoni che ha travolto Reggio Emilia. Su Rete4, di scena il teatro dialettale dei Legnanesi con La Famiglia Colombo, mentre su Italia 1 andava in onda il film cult E.T. - L'Extraterrestre (1982) di Steven Spielberg con Henry Thomas.



Piero Angela, conduttore di Superquark su Rai1 , conduttore disu Rai1

Su La7, la maratona di episodi del telefilm ospedaliero Hawthorne - Angeli in Corsia con Jada Pinkett Smith, su Tv8 il film Harry, ti presento Sally (1989) con Meg Ryan e Billy Crystal e sul Nove un altro film, Diverso da chi? (2009) con Luca Argentero.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 SuperQuark cala a 1.828.000 spettatori con il 10.4% di share, battuto da Canale 5 con Manifest e i suoi 2.567.000 spettatori (14.5% di share), che vince la serata. Su Rai2 la Cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 raduna 1.420.000 spettatori (8.4% di share.), mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? totalizza 1.791.000 spettatori pari a uno share del 10.8%, secondo programma più visto in prime time. Su Rete4 I Legnanesi raccolgono 829.000 spettatori con il 5.1% di share e su Italia 1 E.T. Extraterrestre convince 794.000 spettatori (4.7%). Su La7 Hawtorne – Angeli in Corsia si ferma a 267.000 spettatori con uno share dell’1.9%, battendo TV8 con Harry, ti presento Sally… e i suoi 337.000 spettatori (1,8% di share), entrambi superati dal Nove con Diverso da chi? e i suoi 407.000 spettatori (2.2%).

Sette giorni fa, su Rai1 la nuova stagione di Superquark debuttava con 2.257.000 spettatori e il 13% di share vincendo la serata; su Rete4 i Legnanesi si difendevano con il 5,9% di share, su Rai3 Chi l’ha visto? totalizzava 1.627.000 spettatori (9.8%), mentre su La7 Hawthorne – Angeli in corsia si fermava a 293.000 spettatori con uno share del 2%.