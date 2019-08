Ascolti Tv Auditel: Rai1 vince con Superquark, Gregoraci sul podio, Boom Rai3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 31 luglio 2019 vedono in prima serata il consueto appuntamento con Superquark condotto da Piero Angela scontrarsi con gli ultimi quattro episodi (13, 14, 15, 16) della prima stagione del telefilm Manifest con Josh Dallas.

Su Rai2 gli episodi 5 e 6 della settima stagione della serie Tv Elementary e su Rai3 la prima parte della miniserie storica Maria Teresa con Marie-Luise Stockinger.

Su Rete4 il film SMS - Sotto Mentite Spoglie (2007) con Vincenzo Salemme e su Italia 1 torna la musica di Battiti Live 2019 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Su La7 il cult comico Missione Tata (2005) con Vin Diesel, su Tv8 il film Entrapment con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones e sul Nove il documentario di cronaca nera Sirene - Il delitto del piccolo Loris dedicato al caso di omicidio di Loris Stival.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 SuperQuark rimonta e conquista la serata con 2.187.000 spettatori (13.7% di share), battendo Canale 5 con Manifest che si ferma a 1.564.000 spettatori (10.8% di share). Su Rai2 Elementary ha convinto 980.000 spettatori (5.6% di share), e su Italia 1 Battiti Live è terzo programma più visto in prime time con 1.251.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 fa boom Maria Teresa con 1.264.000 spettatori e il 7.3% di share, superando Rete4 con SMS – Sotto Mentite Spoglie e i suoi 941.000 spettatori (5.6% di share). Su La7 Missione Tata ha raggiunto 547.000 spettatori (3.3%), battendo TV8 con Entrapment 361.000 spettatori - 2.2%) e il Nove con Sirene (318.000 spettatori - 1.8%).

In access prime time, su Rai1 Techetechetè con la puntata realizzata da Valentina Cotone conquista lo slot con 3.306.000 spettatori e il 18.3% (programma più visto per numero di spettatori dell'intera giornata), superando su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.369.000 spettatori con uno share del 13.2%. Nella disfida del talk di approfondimento, su Rete4 Stasera Italia con Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi convince 973.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 1.024.000 (5.6%) nella seconda, battuto da La7 con In Onda condotto da David Parenzo e Luca Telese e i suoi 1.052.000 spettatori (5.8%).

Sette giorni fa su Rai1 SuperQuark vinceva la serata con 1.783.000 spettatori (11% di share), battendo Canale5 con Manifest e i suoi 1.596.000 spettatori (10.1% di share). Su Rai2 Elementary convinceva 927.000 spettatori (5.2% di share), mentre su Italia 1 Battiti Live risultava invece terzo programma più visto in prime time con 1.183.000 spettatori (8.4%).