Ascolti tv Auditel: Baglioni umiliato, Liorni leader, Giorgino doppia Mentana

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 4 settembre 2019 hanno visto in prime time Canale 5 vincere con Windstorm - Ritorno alle Origini che con 2.291.000 spettatori ha battuto la replica di Claudio Baglioni - Al Centro fermatosi a 1.855.000 spettatori con il 11.5% di share. Molto bene su La7 In Onda Prima serata condotto da Luca Telese e David Parenzo che ha totalizzato 1.387.000 spettatori con uno share del 6.4%, terzo programma più visto in prime time. Da segnalare sul Nove Matrimonio a Prima Vista 4 con i suoi 427.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 565.000 individui all'ascolto (3.2%) nel secondo, da unire ai 699.000 spettatori (3.2% di share) nel primo episodio e 931.000 (5.3%) nel secondo conquistati su Real Time.

In Access Prime Time su Rai1 Techetechetè con la puntata realizzata da Massimiliano Canè intitolata Nostalgia D'Amore vince lo slot con 3.540.000 spettatori e il 15.9% di share, prevalendo su Canale 5 con Paperissima Sprint e i suoi 3.221.000 spettatori (18%). Bene su Rai2 Tg2 Post con il 5.3% e 1.179.000 spettatori, altrettanto bene su Rete4 Stasera Italia e i suoi 1.332.000 spettatori (6.2%) nella prima parte e 1.493.000 (6.7%) nella seconda, e leader dei talk show è ancora una volta, su La7, In Onda con i suoi 1.638.000 spettatori (7.4%). Ottimo risultato di Enrico Papi su TV8 con Guess my Age (575.000 - 2.6% di share).

Nel preserale, Marco Liorni con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente conquista 2.492.000 spettatori (20.4%) mentre Reazione a Catena 3.712.000 spettatori (23.6%) decretandosi ancora una volta il programma più visto dell'intera giornata sia su Rai sia su Mediaset.

Mentre nella fascia pomeridiana, Francesco Giorgino con il suo Speciale TG1 - I Giorni del Governo conquista 1.386.000 (13.9%) e doppia lo Speciale TgLa7 condotto da Enrico Mentana e i suoi 952.000 spettatori con il 7.9%.