Ascolti Tv Auditel: vince Superquark, boom Gregoraci, bene Telese e Parenzo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 7 agosto 2019 vedono, in prima serata, la vittoria di SuperQuark condotto da Piero Angela su Rai1. Lo storico programma di divulgazione scientifica ha convinto infatti 1.984.000 spettatori con il 12.5% di share, superando di netto su Canale 5 l'esordio della serie The Fix, i cui primi episodi si sono fermati a 1.430.000 spettatori (8.9% di share). Su Rai2, un altro telefilm, Elementary ha invece totalizzato 991.000 (5.7% di share), surclassato da Italia 1 con il programma musicale Battiti Live condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, secondo programma più visto in prime time con 1.413.000 spettatori (9.5%).

Su Rai3 Maximilian – Il Gioco del Potere e dell’Amore ha segnato 687.000 spettatori (3.9%), mentre su Rete4 Matrimonio alle Bahamas si è accontentato di 906.000 spettatori con il 5.5% di share. Bene, su La7 In Onda nella versione prime time, che "sul pezzo" con la minacciata crisi di Governo e il comizio di Matteo Salvini a Sabaudia ha radunato davanti al video 1.237.000 spettatori con uno share del 6.8%, quarto programma più visto in prima serata. Su TV8 il film Il Collezionista di Ossa ha convinto 560.000 spettatori con il 3.5% di share e sul Nove Matrimonio a Quattro Mani è invece piaciuto a 444.000 spettatori (2.6%).

Il programma più visto dell'intera giornata è ancora una volta Techetechetè, che in access prime time con la puntata di Achille Corea dedicata all'Emilia-Romagna ha conquistato 3.416.000 spettatori con il 18.4%, superando su Canale 5 Paperissima Sprint Estate e i suoi 2.573.000 spettatori (14%). I guai della maggioranza Lega-M5s dopo la sconfitta della mozione grillina contro la Tav hanno dato impulso a Tg2 Post condotto da Maria Antonietta Spadorcia su Rai2 che totalizza il 5.2% con 977.000 spettatori, mentre su Rete4 Stasera Italia con i padroni di casa Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi ha attirato 1.005.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 1.208.000 (6.4%) nella seconda, superando In Onda, che ha conquistato 1.104.000 spettatori con il 5.9% di share.