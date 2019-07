Ascolti Tv Auditel: Miracolosi Al Bano e Romina trionfano anche in replica

Gli ascolti tv e i dati Auditel di venerdì 12 luglio 2019 vedono ancora una volta confermato - e da ormai oltre cinquant'anni - l'incontrastato successo di Al Bano e Romina Power, la coppia artistica più amata d'Italia.

Dopo aver spopolato qualche mese fa a C'è Posta per te e, poco dopo, aver stravinto in prime time con 55 Passi nel Sole, entrambi in onda su Canale 5, ieri con la seconda replica del Concerto all'Arena di Verona trasmesso su Rai1 hanno battuto La Sai L'Ultima con Ezio Greggio (in onda su Canale 5), vincendo la serata. Ulteriore dimostrazione che l'amore che il pubblico italiano nutre per loro non si è mai affievolito e che i due artisti possono contare su stuoli di fan adoranti che li seguono immancabilmente in ogni loro apparizione.

Al Bano e Romina sono a tutti gli effetti scolpiti nel cuore degli italiani, fanno parte integrante della cultura pop di questo Paese, sono icone assolute dell'italianità nel mondo - malgrado Romina sia di nobile stirpe hollywoodiana - e il loro è un successo inossidabile nonché fenomeno rarissimo in un Paese volubile come il nostro.

Lo scrivevamo qualche mese fa con tenerezza e con sincerità, e lo ribadiamo oggi: Al Bano e Romina sono un po' nostri parenti, ci sono familiari, sono un punto fermo malgrado le vicissitudini sentimentali e le tragedie che li hanno colpiti. Positivi, sorridenti, radiosi, raggianti, rappresentano una sorta di baluardo all'incertezza e alla malinconia. Mettono allegria, rincuorano, confortano, e non è poco in un momento così irto d'incertezze come quello che stiamo vivendo. Al Bano e Romina, malgrado tutto, possono essere definiti con una parola che è anche il titolo di una loro canzone di grandissimo successo: Felicità.