Ascolti Tv Auditel: Miss Italia sfiora il 20%, Liorni di nuovo leader assoluto

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 6 settembre 2019 vedono in prima serata la buona performance di Miss Italia 80 condotta da Alessandro Greco su Rai1 che conquista 2.679.000 spettatori con il 19.6% di share, lasciando al palo, su Canale5, il film Andiamo a quel paese e i suoi 2.367.000 spettatori (12.4% di share).

Un risultato, quello di Miss Italia (che ha incoronato la genovese Carolina Stramare), che zittisce un poco le polemiche che avevano accompagnato l'annuncio del suo ritorno sull'Ammiraglia Rai dopo il flop dell'anno scorso su La7. Vittoria (e rivincita personale) anche per l'autore Casimiro Lieto, che ha dovuto rinunciare alla Vita in Diretta e che ha visto questa sua fatica (non facile) in prime time premiata da ottimi ascolti.

In access prime time, su Rai1, Techetechetè con una puntata di Tiziana Torti intitolata Miss mia cara miss conquista invece 3.620.000 spettatori con il 17.3% di share, vincendo lo slot (secondo programma più visto di tutta la giornata), battendo su Canale5 Paperissima Sprint e i suoi 2.983.000 spettatori (14.1%). Quanto alla disfida politica: su Rai2 Tg2 Post ha convinto 894.000 spettatori con il 4.2%, su Rete4 Stasera Italia Estate ha ottenuto 1.171.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 1.131.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte, e a prevalere ancora una volta è, su La7, In Onda con i suoi 1.604.000 spettatori (7.6%).

Nel preserale, su Rai1, Marco Liorni è ancora una volta leader incontrastato di ascolti. Con L’Intesa Vincente ha conquistato 2.533.000 spettatori (20.4%) mentre con Reazione a Catena ha raccolto 3.629.000 spettatori (23%), battendo Gerry Scotti su Canale5 con Caduta Libera – Inizia la Sfida (1.582.000 spettatori ( - 3.5%) e con Caduta Libera – Splash e i suoi 2.694.000 spettatori (17.7%).