Ascolti Tv Auditel: nel prime time delle repliche vince (stancamente) Rai1

Daniele Liotti in Un Passo dal Cielo , in replica su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 14 luglio 2019 vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata in replica di Un passo dal cielo 4 con Daniele Liotti scontrarsi con il film Colpa delle Stelle (2014) con Shailene Woodley.

Su Rai2 dopo il fiasco del reboot di Streghe, torna la serie poliziesca N.C.I.S. con gli episodi 14,15 della quindicesima stagione, con Mark Harmon. Su Rai3 il thriller psicologico con Antonio Banderas, Black Butterfly (2017).

Su Rete4, Maurizio Costanzo con le repliche del suo Maurizio Costanzo Show 2019 (tra gli ospiti Belen, Mahmood, Mara Venier) e su Italia 1il film del 2014 Poliziotto in Prova con Kevin Hart. Su La7, lo Speciale Atlantide di Andrea Purgatori dedicato a Tangentopoli e ad approfondimenti sulla figura di Vladimir Putin, su TV8 il Motociclismo e i mondiali Superbike con il Gran Premio degli USA, sul Nove la replica di Little Big Italy II.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 vince magramente la serata con soli 1.798.000 spettatori (11.5% di share), a un soffio da Canale 5 con Colpa delle Stelle e i suoi 1.626.000 spettatori (10.2% di share). Su Rai2 NCIS segna 1.144.000 spettatori (6.6%), mentre su Italia 1 Poliziotto in prova raccoglie 898.000 spettatori (5.4% di share). Su Rai3 Black Butterfly conquista 1.150.000 spettatori con il 6.7% (terzo programma più visto in prime time). Su Rete4 Maurizio Costanzo Show si ferma a 883.000 spettatori con il 5.3% di share, mentre si La7 Atlantide raccoglie 589.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 Superpole Race convince 337.000 spettatori (2.2%) e sul Nove Little Big Italy 371.000 spettatori (2,1%).

Da segnalare in access prime time, Techetechetè dal titolo Cartoline da Parigi che ha totalizzato il 19.6% di share (3.351.000 spettatori) contro Paperissima Sprint Estate e il suo 15.4% (2.588.000 spettatori).

Sette giorni fa, su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 conquistava il 12.4% di share con 1.949.000 spettatori, battuto da Canale 5 con il film Vittoria e Abdul e il suo 13.3% di share, visto da una media di 2.022.000 spettatori. La7 con Atlantide Speciale si attestava a 445.000 spettatori (3.2%) e il Nove con Little Big Italy a 302.000 spettatori (2.1%).