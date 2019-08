Ascolti Tv Auditel: nella notte delle stelle Tony Renis fa brillare Rai1

Gli ascolti tv e i dati Auditel di sabato 10 agosto 2019 hanno visto trionfare su Rai1 il tributo di Techetechetè Superstar in prima serata a Tony Renis, nell'omaggio di Massimiliano Canè, e Domenico Modugno in quello di Elisabetta Barduagni.

La prima parte del programma curato da Gianvito Lomaglio, dedicata a Renis, in particolare ha mostrato ai telespettatori italiani qualcosa di strabiliante, con documenti inediti che vedevano la partecipazione di divi di casa nostra quali Fiorello e di star internazionali come Quincy Jones, Kirk Douglas, Charlton Heston, Michael Bublè, Celine Dion, Lionel Richie, Julio Iglesias, Placido Domingo, tutti grandi amici e fan dell'autore di Quando Quando Quando.

Amatissimo negli Stati Uniti e in tutto il mondo, Tony Renis ha prestato il suo multiforme talento anche al cinema (ieri lo abbiamo visto accanto a una Mina al debutto nel film Appuntamento in Riviera) e alla produzione musicale, che lo ha visto lanciare carriere di pezzi da novanta del firmamento artistico mondiale e collaborare con autentici geni quali per esempio Don Costa (padre di Nikka, che venne lanciata da Tony), arrangiatore di Sarah Vaughan, Barbra Streisand, Paul Anka, Frank Sinatra, solo per citarne alcuni.

Nella puntata di Techetechetè Superstar, è emerso tutto il talento di Tony, ma anche la sua grande umanità e la sua straordinaria simpatia, che gli hanno aperto le porte di Hollywood portando un pezzo d'Italia nelle case dei divi più amati.

Emblematico che, nella "notte delle stelle", Tony abbia fatto brillare Rai1, ed emozionante vederlo elogiato e acclamato dalle "stelle" più luminose del panorama artistico mondiale di tutti i tempi. Esemplare riscontrarlo rimasto sempre quello di un tempo, il "ragazzo" con il visetto accattivante dalla voce fantastica, e vederlo (e saperlo) umile e generoso malgrado Oltreoceano sia ritenuto una specie di divinità incontrastata. Ma del resto, questa è la prerogativa dei migliori e dei più grandi, com'è Tony Renis.