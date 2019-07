Ascolti Tv Auditel: oltre 3,3 mln e il 18% per Techetechetè sugli Agnelli

I dati Auditel di giovedì 11 luglio 2019 in access prime time vedono Techetechetè vincere la gara degli ascolti con un'audace puntata dedicata a "Casa Agnelli".

Audace perchè, per la prima volta, il programma antologico ideato da Elisabetta Barduagni e curato da Gianvito Lomaglio si è distaccato dall'intrattenimento vero e proprio per indirizzare un omaggio - che diviene in questo caso documento storico e culturale - a una famiglia non strettamente legata alla Rai né tantomeno al mondo dello spettacolo.

La puntata realizzata da Mauro Caporiccio ha inanellato una carrellata di filmati con protagonista "l'Avvocato" Gianni Agnelli nelle sue varie apparizioni e interviste televisive, filmati inframezzati con esibizioni canore - Adriano Celentano che canta Chi non lavora non fa l'amore per raccontare il periodo degli scioperi nel 1969, Mina con Città Vuota ad accompagnare le immagini di repertorio sull'Austerity e così via - al fine di narrare la storia parallela della Fiat che ha legato a doppio filo le vicende personali e imprenditoriali degli Agnelli alla Storia del nostro Paese. L'omaggio si è esteso anche a Giovannino ed Edoardo Agnelli, scomparsi tragicamente, ai giovani rampolli Lapo e John Elkann, aggiungendo alla narrazione anche le varie parodie dell'Avvocato, fra le quali quella di Tullio Solenghi del Trio e di Alighiero Noschese. Senza contare i riferimenti alla Juventus e alla Ferrari, gli altri due amori della famiglia Agnelli che hanno permesso al programma di spaziare anche in ambito sportivo.

La scommessa di Techetechetè è stata vinta, poiché l'audace puntata ha ottenuto il 18% di share con 3.338.000 spettatori prevalendo nettamente su tutti gli altri programmi in onda nella stessa fascia oraria. Il curatore e capoprogetto Gianvito Lomaglio commenta: "Il successo e il riscontro del pubblico nei confronti di questo omaggio a Casa Agnelli apre nuovi spiragli e orizzonti per quanto riguarda il futuro di Techetechetè, che potrebbe dedicare prossimamente altre puntate ai grandi personaggi che hanno fatto la Storia d'Italia non legati direttamente all'intrattenimento televisivo, raccontandoli tuttavia con la chiave dell'intrattenimento grazie allo sconfinato patrimonio delle Teche Rai. Coniugando così lo svago e lo spettacolo al documento storico, di costume e alla cronaca filmata dell'evoluzione culturale della società e del nostro Paese. E assolvendo al meglio il ruolo di servizio pubblico della Rai".