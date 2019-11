Ascolti Tv Auditel: Prodigio Insinna spopola in prime time e nel preserale

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 13 novembre 2019 hanno visto un doppio successo di Flavio Insinna, eccezionalmente in prima serata, e come di consueto in fascia preserale con L'Eredità. Affiancato da Serena Autieri, ha infatti ottenuto con Prodigi - La Musica è Vita - realizzato in collaborazione con l'Unicef - 2.950.000 spettatori e il 15.3% di share, vincendo il prime time mentre con L'Eredità ha conquistato una media di 3.477.000 spettatori (21.2%) con il segmento intitolato La Sfida dei Sette e 4.921.000 spettatori (24.5%) nel programma vero e proprio, distaccando ancora una volta la concorrenza dell'agguerritissimo Gerry Scotti su Canale 5. Quest'ultimo, con Inizia la Sfida, ha convinto 2.682.000 spettatori con il 17% di share e con 4.013.000 con Caduta Libera il 20.7% di share.

Insinna è artefice di altro primato: in un daytime di Rai1 che soccombe alla concorrenza a partire da mezzogiorno, egli risolleva le sorti dell'Ammiraglia facendo da preziosissimo traino al Notiziario delle 20.00 - che nel caso specifico di ieri 5.312.000 spettatori con il 23% - e quindi ai Soliti Ignoti del collega Amadeus.