Ascolti Tv Auditel: Raffaella e Mina dive supreme di Techetechetè Superstar

Come nell'età d'oro della Tv, Raffaella Carrà e Mina tornano protagoniste assolute della prima serata del sabato su Rai1.

Techetechetè Superstar, la versione lustrini e paillettes del programma antologico di Rai1 ideato da Elisabetta Barduagni e curato da Gianvito Lomaglio, dedica infatti una lunga puntata a partire dalle 20.30 in poi a due pilastri della televisione italiana e dell'entertainment mondiale.

In una narrazione che ripercorre i passi più importanti della carriera delle due dive più amate dai telespettatori, l'autore Salvo Guercio, noto esperto di entrambe, ha raccolto i frammenti più interessanti e avvicenti del repertorio artistico e canoro di Mina e Raffa confezionando una puntata coi fiocchi.

Pronto, Raffaella? Sono Mina è il titolo del tributo di questa sera, che vedrà accanto a vari spezzoni tratti da Milleluci, il programma cult che nel 1974 le vide per la prima e unica volta insieme sullo stesso palcoscenico, anche tanti momenti del percorso artistico delle due dive raccontato in maniera speculare evidenziando affinità e differenze di due primedonne che, malgrado la finta rivalità attribuita loro dalla stampa, si sono sempre rispettate e benvolute. Basti dire che fu la stessa Mina a volere Raffaella Carrà a Milleluci e a imporre al regista Antonello Falqui di darle maggiore spazio quando il co-conduttore Alberto Rabagliati morì improvvisamente dopo la registrazione della prima puntata.



Raffaella Carrà e Mina in un momento di Milleluci (1974) in un momento di(1974)

La puntata di Techetechetè di questa sera mostrerà anche filmati inediti o mai più trasmessi in Tv da molti anni, con Raffaella Carrà e Mina all'apice del loro splendore artistico e, prima della stessa Madonna, capaci di reinventarsi continuamente pur mantenendosi sempre fedeli al proprio "personaggio", con la crescita progressiva di Raffa da soubrette degli esordi a presentatrice e personaggio di punta della Rai, e i vari look di Mina che hanno sempre influenzato la moda, oltre alle sue canzoni intramontabili. Affiancate a quelle di Raffaella, ovviamente, che tanto successo ebbero e hanno ancora oggi al punto da essere riproposte da deejay internazionali come Bob Sinclair facendo da colonna sonora a film da Oscar come La Grande Bellezza.

Per non parlare dei tantissimi duetti delle due dive con gli artisti più importanti del panorama nazionale e internazionale. Ennesima puntata di Techetechetè da non perdere dunque, questa sera: Pronto, Raffaella? Sono Mina su Rai1 a partire dalle 20.30.