Ascolti Tv Auditel: Rai1 con Sandra Bullock doppia Canale 5 e batte l'Under 21

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 30 giugno 2019 vedono in prime time il film Ricatto d'amore (2009) con Sandra Bullock in onda su Rai1 scontrarsi con la quarta e ultima puntata della fiction Lontano da Te con Megan Montaner e Alessandro Tiberi su Canale 5 (la terza puntata, sette giorni fa, otteneva 1.491.000 spettatori pari al 9,1% di share).

Su Rai2 appuntamento invece con la finale Spagna - Germania valevole per il Campionato Europeo di Calcio 2019 Under 21, e su Rai3 il ritorno di Franca Leosini con il suo Storie maledette, questa volta dedicato ad Antonio Ciontoli e al caso Vannini. Su Rete4, il programma Madre Mia con Al Bano, mentre su Italia 1 è andato in onda il film Ti presento i miei (2000) con Ben Stiller e Robert De Niro.

Su La7 è stata la volta dello speciale Atlantide dedicato a "Gheddafi/Muro USA-Messico", condotto da Andrea Purgatori, su Tv8 il meglio di Italia's Got Talent con Lodovica Comello e sul Nove la replica del documentario Little Big Italy Ⅱ.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Ricatto d’Amore vince la serata con 2.504.000 spettatori e il 15.4%, doppiando Canale 5 con Lontano da Te che si ferma a 1.337.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rai2 la finale Under 21 Spagna-Germania ottiene 2.145.000 spettatori (12.7%), mentre su Italia 1 Ti Presento i Miei ha convinto 869.000 spettatori con il 5.4% di share e su Rai3 Franca Leosini con Storie Maledette ha attirato 1.158.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Madre Mia con Al Bano si è fermato a 509.000 spettatori (3%), battuto da La7 con Atlantide e i suoi 580.000 spettatori (3,6% di share). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha totalizzato 474.000 spettatori (2.9%) e il Nove con Little Big Italy 2 ha raccolto 290.000 spettatori (1,7% di share).