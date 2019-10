Ascolti Tv Auditel: Report vola con Salvini e la sua Bestia, cresce Montalbano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 28 ottobre 2019, in prima serata, vedono in primis l'approdo - direttamente dalla domenica in prime time - di Live - Non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso, quindi la seconda puntata della nuova stagione di Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3, ieri nuovamente dedicata a un ampio reportage sul successo mediatico della Lega di Matteo Salvini, sui suoi rapporti con la Russia, Moscopoli e il RussiaGate e sulla Bestia di Luca Morisi. Fra gli altri programmi della serata, la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti su Rai1 nella puntata dal titolo Una voce di notte; Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino su Rai2 e il consueto approfondimento politico di Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4.

Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Una Voce di notte stravince la serata con 4.615.000 spettatori (21.4% di share). Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso convince 1.946.000 spettatori (13% di share), mentre su Rai2 Stasera Tutto è Possibile perde un filo di terreno totalizzando comunque 1.648.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Report fa di nuovo boom con 2.100.000 spettatori (9%), battendo su Rete4 Quarta Repubblica che però cresce a 1.229.000 spettatori con un ottimo 7% di share.

Sette giorni fa, su Rai1 la puntata di Montalbano La Caccia al Tesoro vinceva la serata con 4.599.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Rai2 cresceva Stasera tutto è Possibile raggiungendo i 1.892.000 spettatori (9.4% di share). Su Rai3 Report ripartiva dalla bellezza di 2.153.000 spettatori e dal 9.1% di share (con punte dell'11% e 2.600.000 spettatori), distaccando su Rete4 Quarta Repubblica che totalizzava comunque 1.155.000 spettatori con il 6.5% di share.