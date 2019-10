Ascolti Tv Auditel: riparte male Tv Talk di Massimo Bernardini

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 12 ottobre 2019 hanno visto l'attesa ripartenza di Tv Talk, condotto da Massimo Bernardini in fascia pomeridiana su Rai3. Per l'esordio della nuova stagione, Bernardini ha avuto ospiti, fra gli altri, Lorella Cuccarini e Alberto Matano protagonisti de La Vita in Diretta in crisi di audience nel pomeriggio di Rai1, Mara Maionchi con Malika Ayane da X-Factor, ed Enrico Mentana.

Purtroppo per il buon Bernardini, per i suoi ospiti e per i suoi opinionisti, l'edizione 2019-2020 non ha tuttavia debuttato sotto i migliori auspici. Già, perché rispetto all'esordio dell'anno scorso, Tv Talk ha ottenuto una media di 858.000 spettatori con il 7% di share, quando invece sabato 13 ottobre 2018 aveva conquistato 1.091.000 individui all'ascolto con l'8.8%, perdendo a conti fatti una non inconsistente percentuale pari all'1.8%.

Certo, benché il buongiorno si veda dal mattino come si suol dire, si tratta soltanto della prima puntata e il programma di Rai3 ha tutto il tempo per recuperare terreno. Riuscirà Bernardini a ritrovare l'audience perduta o i dati di ieri rappresentano una pericolosa spia che segnala una preoccupante perdita d'interesse nei confronti del programma? Alle prossime rilevazioni Auditel l'intransigente sentenza.