Ascolti Tv Auditel: Ritorno trionfale di Fiorello su Rai1 con Viva RaiPlay

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 4 novembre 2019, in access prime time, vedono il ritorno trionfale di Fiorello con Viva RaiPlay su Rai1, eccezionalmente in onda per questa settimana su Rai1. Il pubblico è parso accogliere con grande entusiasmo l'idea dell'Ad Rai Fabrizio Salini di promuovere la rinnovata piattaforma digitale del Servizio Pubblico e, al tempo stesso, il nuovo programma del mattatore siciliano, per l'appunto Viva RaiPlay.

Con molti ospiti e cameo illustri, fra cui Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Achille Lauro, Giorgia, Amadeus, Calcutta, Biagio Antonacci, Luca Barbarossa, Marco Mengoni, Vincenzo Mollica e così via, Fiorello ha dato vita al consueto show a base di monologhi satirici, canzoni e spettacolo puro, incantando ancora una volta il pubblico televisivo che lo ha ripagato con ascolti stellari e una media di 6.532.000 spettatori con il 25.08% di share.

La puntata si può rivedere gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay in altissima definizione, a questo link (clicca qui per visualizzare).