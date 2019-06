Ascolti Tv Auditel: Techetechetè con i Cantautori vince e batte Bonolis

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 29 giugno 2019 vedono una novità nel palinsesto, e cioè la promozione straordinaria di Techetechetè alla prima serata di Rai1, con il primo degli otto appuntamenti in prime time del programma antologico ideato da Elisabetta Barduagni e curato da Gianvito Lomaglio, questa volta dedicato ai Cantautori. Lo speciale di Techetechetè - Superstar realizzato da Michele Neri si è scontrato direttamente con la replica della terza puntata di Ciao Darwin VII - La Resurrezione andato in onda nel 2016 e come sempre condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.



Luca Laurenti e Paolo Bonolis, in un momento di Ciao Darwin su Canale 5

Su Rai2, di scena il ciclo Nel Segno del Giallo con il film Ossessione senza fine (2015) con Eric Roberts, mentre su Rai3 è andato in onda il programma di viaggi Kilimangiaro - Ogni cosa è illuminata condotto da Camila Raznovich.

Su Rete4, appuntamento con la soap opera Una vita, con David Venancio Muro, mentre su Italia1 è stato trasmesso il film del 2008 con Clovis Cornillac, Alain Delon e Gérard Dépardieu Asterix alle Olimpiadi. Su La7, gli episodi 13 e 14 della seconda stagione di Little Murders, con Samuel Labarthe, mentre TV8 è tornata a occuparsi con Ignoto del caso di Yara Gambirasio. Sul Nove tanti artisti si sono invece esibiti per Radio Italia Live - Il concerto "Palermo", padroni di casa Luca & Paolo.

Chi ha vinto e chi ha perso la disfida dell'Auditel in prima serata? Vediamo i dati. Su Rai 1 Techetechetè Superstar - I cantautori vince la serata con 2.487.000 telespettatori per uno share del 16.4%. Su Rai 2 Il film Ossessione senza fine ha dal canto suo totalizzato invece 1.027.000 telespettatori (share 6.8%) e su Rai 3 Ogni cosa è illuminata 665.000 telespettatori con uno share del 4.7%.



Su Canale 5 Ciao Darwin 7 - La resurrezione ha convinto 1.828.000 telespettatori (share 14%) mentre su Italia 1 Il film Asterix alle Olimpiadi ha radunato 913.000 telespettatori (share 6.3%). Su Rete 4 la soap Una Vita ha raccolto 869.000 telespettatori (share 6.1%). Su La7 invece la serie Little Murders ha totalizzato 324.000 spettatori con uno share del 2.7% superando su Tv8 Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine e i suoi 338.000 spettatori con il 2.3% di share, battuto dal Nove con il Radio Italia Live – Il Concerto che ha segnato 352.000 spettatori con il 2.6 di share.