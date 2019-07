Ascolti Tv Auditel: Techetechetè con Mimì e Loredana stravince la serata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 6 luglio 2019 vedono in prima serata su Rai1 la seconda puntata di Techetechetè Superstar (versione prime time del programma antologico ideato da Elisabetta Barduagni e curato da Gianvito Lomaglio), questa volta dedicata dall'autore Massimiliano Canè a Mia Martini e Loredana Bertè, scontrarsi con la replica della quarta puntata di Ciao Darwin 2016 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Rai2, il ciclo Nel segno del Giallo ha visto trasmettere il film Il lato oscuro della mia matrigna (2018) con Sofia Vassilieva e su Rai3 è invece tornata Camila Raznovich con il suo Kilimangiaro - Ogni cosa è illuminata. Fra gli ospiti Piergiorgio Odifreddi e Gianni Farinetti.

Rete4 ha trasmesso la soap Una Vita con David Venancio Muro mentre su Italia 1 hanno imperversato i dinosauri redivivi di Jurassic Park di Steven Spielberg con Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Su La7, dal canto suo, consueto appuntamento con la serie Tv Little Murders con Samuel Labarthe, su Tv8 Storie Criminali si è occupato di Igor il Russo e sul Nove Sandra Bullock ha interpretato la commedia poliziesca Corpi da Reato (2013).



Luca Laurenti e Paolo Bonolis in un momento di Ciao Darwin in un momento di

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Techetechetè Superstar – Loredana e Mimì Sorelle per Sempre vince la serata con 2.542.000 spettatori pari al 17.7% di share, superando Canale 5 con Ciao Darwin (in replica) che si assesta al 14.3% di share. Rai2 con Il Lato Oscuro della Mia Matrigna convince 1.014.000 spettatori (7.1%), battendo Italia 1 con Jurassic Park e i suoi 713.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni Cosa è Illuminata totalizza 600.000 spettatori (4.5%), battuto da Rete4 con la soap Una Vita e i suoi 727.000 spettatori (5.5%). La7 con Little Murders raggiunge 301.000 spettatori (2.9%), Tv8 con Igor il Russo – Un killer in Fuga 218.000 spettatori (1.6%) e sul Nove Corpi da Reato 346.000 spettatori (2.5%).

Sette giorni fa, su Rai 1 Techetechetè Superstar dedicato ai Cantautori vinceva la serata con 2.487.000 telespettatori per uno share del 16.4%, su Rai 3 Ogni cosa è illuminata otteneva 65.000 telespettatori con uno share del 4.7%. Canale 5 con Ciao Darwin 7 - La Resurrezione convinceva 1.828.000 telespettatori (share 14%) mentre su Rete 4 la soap Una Vita raccoglieva 869.000 telespettatori (share 6.1%), superando La7 con la serie Little Murders con i suoi 324.000 spettatori con uno share del 2.7% e Tv8 con Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine (338.000 spettatori - 2.3% di share).