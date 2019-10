Ascolti Tv: Simona Ventura precipita nell'abisso di un flop irrimediabile

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 20 ottobre 2019, nella fascia di Mezzogiorno, vedono una Simona Ventura sempre più in difficoltà precipitare nell'abisso di un flop ormai irrimediabile per La Domenica Ventura. Ieri il programma si è dovuto accontentare di 431.000 spettatori con uno share del 3.9% dalle 11.55 alle 12.17 e di una media di 423.000 spettatori con il 3.1% dalle 12.20 alle 12.55.

Cifre bassissime per Rai2, e soprattutto più che dimezzate rispetto all'anno scorso, quando nello stesso slot orario andava in onda Mezzogiorno in Famiglia di Michele Guardì, che - se non fosse il Signore quale egli è - si starebbe facendo una gran bella risata dopo essersi visto cancellare senza motivo un programma che faceva ascolti dignitosissimi (senz'altro non piange lacrime amare Adriana Volpe, ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia che fu molto polemica mesi fa, alla notizia della cancellazione). Il direttore di Rai2 Carlo Freccero si era detto sicurissimo che Supersimo si sarebbe ripresa e avrebbe recuperato terreno, ma intanto i risultati delle domeniche si susseguono sempre identici a se stesse, con la trasmissione impatanata nelle sabbie mobili di ascolti che ristagnano sotto la tragica soglia del 4%.

Chiusura anticipata all'orizzonte per La Domenica Ventura? Con la dipartita imminente di Freccero dalla rete, la sopravvivenza del programma - visto il deludente risultato Auditel - è quanto mai a rischio.