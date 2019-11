Ascolti Tv Auditel: SOS X-Factor, ascolti in picchiata per il talent canoro

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del primo live di X-Factor in onda su Sky Uno giovedì 31 ottobre 2019, e che sarà replicato in chiaro su Tv8 mercoledì 6 novembre, vedono una preoccupante flessione dell'audience, non soltanto per quanto riguarda la precedente puntata ma anche rispetto all'edizione scorsa.

Il programma condotto da Alessandro Cattelan e che vede in giuria Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta è infatti crollato alla magra cifra di 524 mila spettatori con il 2.5% di share. Duecentomila spettatori in meno rispetto al primo live, e media più che dimezzata se confrontata con quella dello scorso anno, quando su Sky Uno erano stati totalizzati 1.266.000 individui all'ascolto milioni con il 5.7%.

Ma quali sono i motivi dell'apparente "disaffezione" del pubblico? Molti sostengono che l'addio di Luca Tommassini, approdato ad Amici di Maria De Filippi, abbia inciso parecchio sulla resa del programma, altri che quest'anno la squadra di giudici abbia scarsa verve, fatta salva la consueta garanzia Maionchi, e che la scelta di Sfera Ebbasta sia stata piuttosto audace dopo le polemiche della sua esclusione da The Voice of Italy per mano dell'Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini, che eccepì sull'opportunità sulla presenza del rapper in un programma del Servizio Pubblico (Rai2) a seguito della strage nella discoteca di Corinaldo avvenuta la notte dell'8 dicembre 2018. I risultati di questa edizione di X-Factor miglioreranno nelle prossime puntate? Vi terremo aggiornati.