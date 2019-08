Ascolti Tv Auditel: Superquark umiliato dal film tedesco, bene Telese-Parenzo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 27 agosto 2019 vedono ancora il dibattito sulla crisi di Governo presenziare fortemente in prima serata con i due talk show di approfondimento, Stasera Italia condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 e In Onda Estate su La7, con David Parenzo e Luca Telese Tutt'attorno l'ultima puntata di Superquark su Rai1 condotto da Piero Angela, film, telefilm e, su Rai2, la partita di pallavolo femminile valevole per gli Europei Italia-Slovenia.

In access prime time, a Stasera Italia e In Onda, si aggiunge Tg2 Post, condotto da Maria Antonietta Spadorcia, a insidiare gli ascolti di Techetechetè con una puntata realizzata da Elisabetta Barduagni e dedicata ad Alberto Sordi e Monica Vitti e Paperissima Sprint Estate con i filmati introdotti dal trio Vittorio Brumotti, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Chi avrà prevalso nella sfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Brutte notizie per il buon Piero Angela e l'ultima puntata di Superquark che si fermano a 1.624.000 spettatori con il 9.9% di share, umiliati da Canale 5 con il film tedesco Windstorm – Liberi nel Vento e i suoi 2.478.000 spettatori (13.6% di share). Su Rai2 il match di pallavolo Italia-Slovenia raggiunge invece 1.432.000 spettatori (7.3% di share). Su Rete4 Stasera Italia Speciale convince 963.000 spettatori (5.7% di share), battuto da In Onda Prima Serata su La7 con 1.161.000 spettatori e uno share del 6.3%.

In access, bene Techetechetè con l'accoppiata Sordi e Vitti, che - programma più visto dell'intera giornata sia sulla Rai sia su Mediaset - vince lo slot con 3.328.000 spettatori e il 17% di share, battendo Canale 5 con Paperissima Sprint Estate con il 12.3% e 2.377.000 spettatori. Su La7 In Onda prevale sui talk show concorrenti con 1.515.000 spettatori (7.7%), battendo su Rete4 Stasera Italia Estate e i suoi 1.213.000 spettatori (6.4%), nella prima parte, e 1.275.000 (6.5%), nella seconda.